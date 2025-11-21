Sport

Cum a reacționat medicul care l-a operat pe Gigi Becali la acuzațiile de malpraxis: ”Este un lucru normal într-o societate”

Ce a putut să spună doctorul pe mâna căruia s-a lăsat Gigi Becali, după ce a fost învinuit de malpraxis. Preotul din Constanța a oferit o declarație surpriză.
Alexa Serdan
21.11.2025 | 22:25
Cum a reactionat medicul care la operat pe Gigi Becali la acuzatiile de malpraxis Este un lucru normal intro societate
Medicul la care a mers Gigi Becali, acuzat de malpraxis. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik
E un neurochirurg foarte cunoscut în România, fiind școlit în străinătate, dar nu a dus lipsă de evenimente mai puțin plăcute. Iată cum a reacționat medicul Ștefan Mintea, cel care l-a operat pe Gigi Becali, la acuzațiile de malpraxis.

Reacția medicului ce l-a operat pe Gigi Becali, după ce a fost învinuit de malpraxis

Ștefan Mindea este un doctor celebru din țara noastră. De-a lungul timpului acesta a fost acuzat de malpraxis și înșelăciune, însă Gigi Becali se pare că a ignorat aceste semne pentru că bărbatul îmbracă hainele preoțești.

Cel care a înființat prima secţie de Neurochirugie Minim Invazivă la Universitatea Stanford nu a fost lipsit de controverse. Cu toate că, a fost numit cel mai tânăr şef de secţie din istoria din California, SUA, în România a avut parte de acuzații.

Un pacient susține că i-a luat suma de 240.000 de dolari din asigurarea medicală. Inițial, discuția s-a purtat doar pentru 20.000 de dolari. În plus, a descoperit că în fișa sa apărea 12 zile de spitalizare, nicidecum 3 zile.

Având în vedere această situație a fost acuzat de malpraxis. Medicul care l-a operat pe Gigi Becali se apără și spune că nu vrea să discute pe marginea acestui subiect. În schimb, transmite că lasă totul în baza legilor.

„Nu am niciun comentariu la astfel de chestii, sunt autorități competente și ele vor gestiona tot ce înseamnă problema respectivă. Acuzațiile sau presupusele acuzații.

Eu mă bazez pe autorități pentru că este un lucru normal într-o societate”, a spus Ștefan Mindea, pentru iAMsport.ro. Neurochirurgul operează de foarte mulți ani într-un spital privat din Constanța.

Cine este medicul Ștefan Mindea

Ștefan Mindea a fost premiat vreme de 5 ani consecutivi pentru performațele sale. A ajuns în top 5 cei mai buni neurochirurgi al Universității Stanford. Până în momentul de față a efectuat numeroase intervenții chirurgicale complicate.

Medicul pe mâinile cui s-a lăsat Gigi Becali și l-a ajutat să scape de dureri a efectuat în premieră mai multe proceduri minim invazive cerebrale și spinale la Universitatea Stanford. De asemenea, are peste 40 de publicații și lucrări în jurnale internaționale de specialitate.

A participat la peste 100 de prezentări în diverse congrese internaționale de Neurochirurgie. În plus, doctorul a fost hirotonit preot în anul 2020, la Mănăstirea „Văcăreștii Noi” din comuna Lumina, județul Constanța.

Pentru lucrarea intensă asupra semenilor și vindecării acestora a primit distincția Crucea Episcopală. Aceasta i-a fost înmânată din partea Preasfințitului Părinte Ignatie al Hușilor. A investit un milion de euro în aparatură de ultimă generaţie, pentru a atinge performanțe ca peste Ocean.

E căsătorit și este tatăl a 6 copii. Atunci când ajunge în sala de operație se roagă pentru pacient. Reputatul neurochirurg folosește cu pricepere bisturiul, în timp ce în surdină se aude acatistul Sfântului Ierarh Nectarie.

