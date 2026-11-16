Cum a reacționat Meme Stoica atunci când a aflat cine a venit la FCSB în locul lui

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Gigi Becali a anunțat două nume noi la FCSB, după despărțirea de Mihai Stoica. Patronul roș-albaștrilor i-a angajat pe foștii fotbaliști Lukasz Szukala și Raul Rusescu, care se vor ocupa de identificarea jucătorilor pentru echipă. În exclusivitate la „MM la FANATIK”, Meme Stoica a dezvăluit că știa deja de decizia lui Becali și a oferit o reacție surprinzătoare. Fostul oficial al roș-albaștrilor a avut numai cuvinte de laudă pentru cei doi nou-veniți.

Meme Stoica, prima reacție după ce Gigi Becali i-a adus pe Szukala și Rusescu la FCSB

după plecarea lui Mihai Stoica. Luni dimineață, patronul roș-albaștrilor a anunțat că Lukasz Szukala și Raul Rusescu se alătură clubului și vor avea misiunea de a identifica fotbaliști care pot întări echipa. Cei doi au evoluat în trecut pentru formația finanțată de Becali și cunosc foarte bine atmosfera din interiorul clubului.

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Mihai Stoica a comentat mutările în exclusivitate la „MM la FANATIK” și a dezvăluit că nu a fost luat prin surprindere. Gigi Becali îl informase încă de sâmbătă despre intenția de a-i angaja pe cei doi foști jucători.

„Știu de sâmbătă de ei, mi-a zis deja că îi va lua. Sunt doi băieți care au jucat la Steaua, știu ce înseamnă Steaua/FCSB și sper să se descurce și să fie un plus pentru echipă și cred cu convingere că așa va fi. Urmează să vedem, dar cred și sper că vor fi mutări benefice”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Mihai Stoica, dezvăluire despre Lukasz Szukala: „El m-a convins cu băile de gheață!”

Meme Stoica a vorbit în termeni elogioși despre Lukasz Szukala, fostul fundaș polonez al FCSB, pe care îl apreciază inclusiv pentru disciplina pe care o păstrează după încheierea carierei de fotbalist. Stoica a povestit că Szukala are un stil de viață apropiat de al său, bazat pe sport, expunere la frig și alte metode de menținere a condiției fizice.

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„Lukasz Szukala, spre exemplu, este pe drumul pe care merg și eu. Are expunere la frig, băi de gheață, sport zilnic, cred că și fasting, parcă. El m-a convins cu chestia asta, cu căzile de apă înghețată”, a explicat Mihai Stoica.

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a amintit și de ultima întâlnire cu cei doi, care a avut loc într-un moment trist pentru oamenii din fotbal: „Ne-am mai întâlnit, dar, din nefericire, nu în circumstanțe cum ar trebui, ci la înmormântare la Radu Paligora, cel care a fost medicul și prietenul nostru”, a mărturisit Meme.

De ce crede Meme Stoica că Szukala și Rusescu pot ajuta FCSB

Mihai Stoica este de părere că experiența acumulată de Lukasz Szukala și Raul Rusescu în fotbalul internațional poate reprezenta un avantaj în activitatea de recrutare. Fostul conducător al FCSB a amintit că Szukala a evoluat pentru naționala Poloniei și s-a format în fotbalul francez, în timp ce Rusescu a trecut pe la cluburi importante din Spania și Portugalia.

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„Cred că sunt și în măsură să consilieze fotbaliștii, pentru că au fost fotbaliști și au jucat la nivel înalt. Lukasz Szukala are 17 prezențe în naționala Poloniei, are o educație fotbalistică căpătată în Franța. Raul Rusescu a jucat la Sevilla, a lucrat cu specialiști, a fost și la Braga”, a spus Stoica.

Meme consideră că un alt atu al celor doi este faptul că au continuat să acorde atenție pregătirii fizice și disciplinei personale chiar și după retragerea din activitate.„Sunt doi băieți serioși, după fotbal au rămas sportivi, ceea ce e extrem de important. Eu nu mi-am permis să cert un jucător că mănâncă fast-food dacă aș fi făcut și eu asta”, a adăugat fostul oficial.

În final, Mihai Stoica a transmis că se bucură pentru revenirea celor doi foști fotbaliști la FCSB, dar a evitat să garanteze că noile numiri vor aduce automat rezultate: „Mă bucur că au venit cei doi, vedem dacă se întărește FCSB, rezultatele spun asta. Nu pot să spun de acum nimic”, a concluzionat Mihai Stoica, la „MM la FANATIK”.