Sport

Denis Drăguş la FCSB: cum a reacţionat instinctiv Meme Stoica atunci când a fost întrebat de transferul dorit de Gigi Becali

Mihai Stoica a vorbit despre posibilul transfer al lui Denis Drăguş la FCSB. Managerul general a precizat că suma de transfer solicitată de Trabzonspor poate fi achitată fără probleme de Gigi Becali.
Marian Popovici
05.04.2026 | 13:12
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Denis Drăguş ar putea fi unul dintre transferurile premium în SuperLiga. Trabzonspor a anunţat că atacantul este de vânzare pentru oricine oferă 2,5 milioane de euro, iar Gigi Becali este tentat să încerce transferul atacantului în această vară.

Mihai Stoica, despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: „Gigi a plătit sumă mai mare pe Bîrligea”

Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul emisiunii MM la FANATIK că nu ar fi nicio problemă ca suma de transfer să fie plătită de Gigi Becali, în condiţiile în care pe Daniel Bîrligea s-a plătit mai mult. În schimb, managerul general nu vede în Drăguş o soluţie la momentul actual:

ADVERTISEMENT

„Nu cred că este o variantă și nici nu sunt foarte interesat. Gigi vrea să-și satisfacă… Eu nu știu cum să-i spun. Aici e o chestie pe care eu nu o înțeleg. Știu că îi plac foarte mult atacanții care nu pierd mingea. Pe de altă parte spune că cel mai bun atacant român e Drăguș.

Deci nu știu cum să o interpretez. Are un milion şi jumate acolo salariul. Pentru ce ar veni el în România… Ca să plătească 2 milioane și jumătate pe el, asta cred că nu e niciun fel de problemă pentru Gigi. El a mai plătit sumă mai mare pe Bîrligea. Deci nu asta ar fi problema. Dacă vrea să-i dea un milion lui Drăguș, poate să facă și asta”, a spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Managerul general, despre ţintele din mercato: „Studiez jucători străini din alte campionate”

O altă problemă identificată de Mihai Stoica este cea a salariului pe care îl încasează Drăguş, de peste 1,5 milioane de euro pe an, care ar avea efect la nivelul vestiarului. Managerul general de la FCSB susţine că explorează alte variante de pe piaţă:

ADVERTISEMENT
„Că în vestiar se resimte într-un fel, posibil şi asta. Nu are sens să vorbim despre un jucător care aparţine… Până la urmă, patronul decide. Eu, la momentul acesta, studiez jucători străini din alte campionate. Pe Drăguş îl ştim. Jucător cu certe calităţi, dar care a avut până acum un singur sezon foarte bun la Gaziantep. În rest, două semi-sezoane prin Belgia, în rest nimic.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, de exemplu, este un eşec pentru el. Ok, accidentări. Cum spunea Vasile Simionaş: „Jucător bun este cel care joacă”. Eu nu prea înţelegeam. După ani de zile am înţeles ce vrea să spună. În momentul în care ai un jucător pe care nu te poţi baza din varii motive, înseamnă că nu e bun”, a dezvăluit Mihai Stoica.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Prunea acuză direct un conducător din SuperLiga: 'Trebuia închis la pușcărie de 30...
iamsport.ro
Prunea acuză direct un conducător din SuperLiga: 'Trebuia închis la pușcărie de 30 de ori!' / 'Arbitrii stau gratis în pensiuni acolo, fac șprițuri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!