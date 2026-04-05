Denis Drăguş la FCSB: cum a reacţionat instinctiv Meme Stoica atunci când a fost întrebat de transferul dorit de Gigi Becali

Denis Drăguş ar putea fi unul dintre transferurile premium în SuperLiga. pentru oricine oferă 2,5 milioane de euro, iar Gigi Becali este tentat să încerce transferul atacantului în această vară.

Mihai Stoica, despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: „Gigi a plătit sumă mai mare pe Bîrligea”

Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul emisiunii MM la FANATIK că nu ar fi nicio problemă ca suma de , în condiţiile în care pe Daniel Bîrligea s-a plătit mai mult. În schimb, managerul general nu vede în Drăguş o soluţie la momentul actual:

„Nu cred că este o variantă și nici nu sunt foarte interesat. Gigi vrea să-și satisfacă… Eu nu știu cum să-i spun. Aici e o chestie pe care eu nu o înțeleg. Știu că îi plac foarte mult atacanții care nu pierd mingea. Pe de altă parte spune că cel mai bun atacant român e Drăguș.

Deci nu știu cum să o interpretez. Are un milion şi jumate acolo salariul. Pentru ce ar veni el în România… Ca să plătească 2 milioane și jumătate pe el, asta cred că nu e niciun fel de problemă pentru Gigi. El a mai plătit sumă mai mare pe Bîrligea. Deci nu asta ar fi problema. Dacă vrea să-i dea un milion lui Drăguș, poate să facă și asta”, a spus Mihai Stoica.

Managerul general, despre ţintele din mercato: „Studiez jucători străini din alte campionate”

O altă problemă identificată de Mihai Stoica este cea a salariului pe care îl încasează Drăguş, de peste 1,5 milioane de euro pe an, care ar avea efect la nivelul vestiarului. Managerul general de la FCSB susţine că explorează alte variante de pe piaţă:

„Că în vestiar se resimte într-un fel, posibil şi asta. Nu are sens să vorbim despre un jucător care aparţine… Până la urmă, patronul decide. Eu, la momentul acesta, studiez jucători străini din alte campionate. Pe Drăguş îl ştim. Jucător cu certe calităţi, dar care a avut până acum un singur sezon foarte bun la Gaziantep. În rest, două semi-sezoane prin Belgia, în rest nimic.

În acest sezon, de exemplu, este un eşec pentru el. Ok, accidentări. Cum spunea Vasile Simionaş: „Jucător bun este cel care joacă”. Eu nu prea înţelegeam. După ani de zile am înţeles ce vrea să spună. În momentul în care ai un jucător pe care nu te poţi baza din varii motive, înseamnă că nu e bun”, a dezvăluit Mihai Stoica.