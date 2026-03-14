Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Era supărat! Am vorbit acum cu el”

Mihai Rotaru a fost foarte afectat după eșecul pe care l-a suferit Universitatea Craiova, pe teren propriu, cu FC Argeș, 0-1, în prima etapă din play-off
Mihnea Ştefan
14.03.2026 | 11:03
Reacția lui Mihai Rotaru după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1 Foto: colaj Fanatik
Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că înfrângerea surprinzătoare cu FC Argeș l-a indispus pe Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru, profund dezamăgit după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Oltenii au început cu stângul primul meci din play-off. Pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Argeș, 0-1, grație golului de generic pe care Adel Bettaieb l-a izbutit în minutul 26.

Eșecul i-a luat prin surprindere pe oamenii din conducerea clubului din Bănie. Pavel Badea a mărturisit că Mihai Rotaru a fost profund afectat că elevii lui Filipe Coelho nu au câștigat meciul cu echipa care a intrat pe ultimul loc în play-off. Însă, din discuțiile avute inclusiv în această dimineață, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova a observat că omul de afaceri nu și-a pierdut optimismul că oltenii pot cuceri titlul la finalul sezonului.

„A fost o atmosferă de tristețe. Am vorbit și aseară după meci, chiar și acum dimineață (n.r. cu Mihai Rotaru). Suntem optimiști și sper să mergem înainte cu încredere. Chiar avem o echipă bună. Se poate întâmpla să ai un accident. Și acum câteva etapa cu UTA, acasă, am avut un accident, când a plecat Mirel Rădoi. Dar am trecut cu bine în următoarele meciuri. Sperăm ca prin ridicarea nivelului jocului, prin câștigarea încrederii, să redevenim echipa care a fost în ultimele etape.

Optimismul pe care l-am văzut în această dimineață la Mihai Rotaru este încurajator. Îl văd pe Mihai foarte încrezător în potențialul echipei și în reușita din acest sezon. Ne animă și pe noi, cei din jurul echipei. Noi chiar credem că echipa poate reuși o performanță notabilă în acest sezon”, a declarat Pavel Badea, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, în pericol să piardă primul loc în SuperLiga

Înfrângerea cu FC Argeș o poate detrona pe Universitatea Craiova de pe fotoliul primului loc în SuperLiga. Dacă Rapid o învinge pe Dinamo, sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe FANATIK, jucătorii pregătiți de Costel Gâlcă vor deveni liderii clasamentului.

De partea cealaltă, cu o victorie în derby-ul disputat pe Stadionul Giulești, Dinamo va acumula 29 de puncte, cu 1 punct mai puțin decât clubul patronat de Mihai Rotaru, și se poate propulsa pe poziția secundă.

Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
