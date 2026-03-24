Cum a reacționat Mihai Stoica după ce a văzut imaginile cu Ionuț Radu: „Nu poți!”

Ionuț Radu (28 de ani) a dat mari emoții suporterilor echipei naționale de fotbal a României, după ce a ieșit pe brațe din meciul Celta Vigo – Alaves, pierdut de echipa sa cu scorul de 3-4, după ce a condus cu 3-0. Portarul României era suspect de leziune musculară, însă RMN-ul efectuat în Spania a dezvăluit că a suferit doar o contuzie. Mihai Stoica (60 de ani) a discutat despre acest subiect și și-a amintit de accidentarea lui Valentin Mihăilă din meciul cu Elveția.

Ce a spus Mihai Stoica după ce a văzut imaginile cu Ionuț Radu de la aeroport

Ionuț Radu a efectuat o serie de teste medicale în Spania și s-a dovedit că „accidentarea” sa a fost mai degrabă o sperietură. Federația Română de Fotbal i-a găsit imediat bilet de avion pe ruta Spania – România, iar internaționalul lui Mircea Lucescu a ajuns în țară marți, în jurul orei 17:00.

Mihai Stoica este sigur că RMN-ul efectuat în Spania este corect și Ionuț Radu va putea apăra poarta României la Istanbul, contra Turciei. Oficialul celor de la FCSB a explicat că el nu ar putea apăra în cazul unei rupturi, iar cazul său i-a adus aminte de accidentarea lui Valentin Mihăilă din meciul Elveția – România 2-2

„Eu am spus de când a ieșit de pe teren că e ceva în neregulă. Tu, portar, nu poți să aperi cu o leziune musculară care te împiedică să mergi după ce se termină meciul. El nu s-a accidentat în minutul 90+4, ci cu câteva zeci de minute înainte de final. E clar că n-are nimic. S-a speriat. Nu neapărat că s-a victimizat, probabil că s-o fi speriat.

Mi-aduc aminte cum se explica că Mihăilă a jucat cu ruptură cu Elveția și a dat două goluri cu ruptură. Cu ruptură nu poți să pui piciorul jos. El a sărit la golul doi și a căzut cu piciorul în plasa aceea, dar s-a zis că nu e adevărat, că avea deja ruptură. Cu ruptură nu poți să fugi. Știi ce poți să faci cu ruptură? Să stai!”, a declarat Mihai Stoica, la

Ionuț Radu s-a antrenat separat înainte de zborul spre Istanbul

Exact așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, iar zborul spre Istanbul este programat miercuri, 25 martie, la ora 10:00. Prin urmare, el a făcut un antrenament separat.

Leo Toader l-a pus puțin la încercare pentru a observa dacă portarul titular al naționalei României este gata să apere în meciul cu Turcia, fără să resimtă dureri la piciorul unde a suferit o contuzie. Antrenorul cu portarii al „tricolorilor” l-a pus să dea câteva ture de teren după care „l-a întins” puțin cu câteva șuturi la poartă. În momentul de față, însă speră că va fi apt pentru partida ce va avea loc joi seară, de la ora 19:00.