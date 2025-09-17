Cum a reacționat miliardarul Dan Șucu după greșelile de arbitraj împotriva Rapidului. Dialog fabulos cu Dumitru Dragomir: „Era amărât rău”

Partida dintre Universitatea Cluj și Rapid s-a terminat la egalitate, scor 0-0. În ciuda remizei înregistrate, formația din Giulești a fost extrem de nemulțumită, oficialii clubului fiind de părere că Florin Andrei ar fi trebuit să dicteze două lovituri de pedeapsă.

Cum a reacționat miliardarul Dan Șucu după greșelile de arbitraj împotriva Rapidului

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis c . Fostul șef de la LPF a mărturisit că patronul giuleștenilor era foarte dezamăgit de faptul că i.

Dumitru Dragomir a povestit cum s-a întâlnit cu Dan Șucu la tenis, iar apoi a amintit de dialogul avut: „(n.r. – Crezi că Dan Șucu a lăsat de tot Rapidul?) Nu, am vorbit cu el sâmbătă, la tenis. Ei au două echipe puternice și joacă tenis sâmbăta și duminică, de la ora 09:00 la 11:00. Eu atunci îmi fac plimbarea. M-am dus la ei, au oprit meciul și am stat de vorbă. Astăzi are meci cu Genoa”.

Dan Șucu: „Hai, nea Mitică, să mergem împreună la meci la Genoa”.

Mitică Dragomir: „Eu sunt bătrân. Mă atacă toată lumea prin televizor sau podcast, doar că ei nu înțeleg că am 80 de ani. Ce îmi trebuie mie să mă mai lupt cu cineva? Pentru ce? Lumea nu înțelege că se luptă cu un moș de 80 de ani”.

Fostul șef de la LPF a transmis și ce avere are omul de afaceri: „Dan Șucu nu e mai apropiat de Genoa față de Rapid. I-am cerut o părere vizavi de problemele bancare. Șucu e un tip foarte deștept, iar eu mai am lacune vizavi de comportamentul cu banca. Dan Șucu e un tip foarte bine pus la punct, de asta a făcut și averea pe care o are. Are peste 500 de milioane de euro de avere, doar magazinele lui au cifră de afaceri de 500 de milioane de euro. Nu cred că are un miliard, dar e la 600-700 de milioane. A fost al treilea meci oricum când îl fură cu arbitrii, cel cu U Cluj”.

„Dan Șucu era amărât după U Cluj – Rapid”

Dumitru Dragomir a prezentat și continuarea dialogului, parte în care Dan Șucu era „amărât” de faptul că arbitrii au luat și de această dată decizii împotriva formației din Giulești.

Mitică Dragomir: „Dane, iar te-au curățat cu arbitrii”.

Dan Șucu: „Hai, nea Mitică, lasă-mă! Ce au oare cu mine? Ce or avea încontinuu cu mine?”.

Mitică Dragomir: „Dane, e ceva în neregulă. Du-te și stai de vorbă cu ei. Nu se poate, e al treilea meci! Erai pe primul loc acum, detașat!”.

Dan Șucu: „M-am convins, nu câștigă nimeni cu ei! Nu câștigi cu ăștia niciodată. Ce au, nea Mitică, oare cu mine?”.

Dumitru Dragomir a prezentat cum era patronul giuleștenilor după ultimul meci: „Șucu era amărât de întâmplare! L-am simțit că era deranjat, amărât. Era supărat în interior, nu știau ce au arbitrii cu el, că nu a făcut niciun rău. I-am spus să-i lase în pace, că mai rău își face”.