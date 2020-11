Cum a reacţionat Mircea Lucescu după Barcelona – Dinamo Kiev 2-1! Pe cine a lăudat

Mircea Lucescu a avut mari bătăi de cap înainte de Barcelona – Dinamo Kiev 2-1, după ce mai mulţi jucători s-au infectat cu coronavirus. Chiar dacă a avut parte de un lot subţire, cu doar 13 fotbalişti de pe lista A, “Il Luce” a susţinut că echipa lui merita un rezultat de egalitate pe “Camp Nou”.

Dinamo Kiev a avut mari emoţii pentru meciul cu Barcelona, în condiţiile în care exista posibilitatea ca partida să fie amânată dacă mai apărea un test pozitiv în rândul jucătorilor de pe lista A.

La finalul meciului de pe “Camp Nou”, Mircea Lucescu s-a declarat mulţumit de felul în care au jucat elevii lui. Cel mai evidenţiat a fost Ruslan Neshcheret, portarul de 18 ani al lui Dinamo Kiev, considerat drept omul partidei de aplicaţia FotMob, care i-a acordat nota 9.

Reacţia lui Mircea Lucescu după Barcelona – Dinamo Kiev 2-1

“Sunt mândru de echipa mea. Au început mai timid, dar apoi am avut câteva contraatacuri bune. Meciul retur va fi complet diferit, mai ales că acum au văzut cum jucăm. Când Messi intră în careu este foarte greu să-l blochezi.

Lipsa de experienţă a contat în această seară, mai ales atunci când a trebuit să profităm de şansele pe care ni le-am creat. Au fost câteva situaţii de unu la unu, dar ne-a lipsit excperienţa.

Am muncit din greu pentru această partidă, am ştiut să închidem spaţiile. Cred că meritam să obţinem un rezultat de egalitate. În circumstanţele actuale (n.r. cu multe absenţe în lot din cauza coronavirusului) sunt mulţumit de felul în care am jucat.

Vreau să-l feliciti pe Neshcheret, care a avut un debut frumos. A avut câteva parade fantastice şi a oferit multă încredere echipei. Pot spune că a fost o prestaţie foarte bună pentru el”, a declarat Mircea Lucescu la finalul meciului.

Viktor Tsygankov, dezamăgit de ratările din Barcelona – Dinamo Kiev 2-1

Viktor Tsygankov a fost autorul golului de onoare pentru Dinamo Kiev, iar la finalul partidei cu Barcelona era dezamăgit de faptul că echipa lui nu a putut să obţină o remiză pe “Camp Nou”. Fotbalistul a ratat o ocazie uriaşă, când a scăpat singur cu portarul catalanilor.

“Dacă nu ratam aşa de multe ocazii, acum ne întorceam acasă cu un punct. Suntem mulţumiţi de jocul prestat, dar dezamăgiţi că am pierdut un meci în care am jucat bine. Lipsa de pregătire poate a contat la ratarea mea, unu la unu cu portarul Barcelonei. Nu prea mă întâlnesc cu astfel de situaţii în campionat”, a explicat mijlocaşul ofensiv de 22 de ani.

