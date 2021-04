Cum a reacționat Mircea Lucescu după ce a câștigat titlul cu Dinamo Kiev: ”Nu este nimic special”

Mircea Lucescu a cucerit al 9-lea titlu de campion al Ucrainei, de această dată cu Dinamo Kiev. Extrem de familiarizat cu succesul, pentru ”Il Luce” noul trofeu a venit firesc. Patronul Igor Surkis a fixat noi obiective pentru Mircea Lucescu și Dinamo Kiev.

Lucescu și Dinamo Kiev au avut un meci facil în etapa a 23-a din campionatul Ucrainei, cu Inhulets, una dintre codașele clasamentului. Românul a profitat de ocazie, a pregătit meciul super-ofensiv și, după un sec 5-0, a sărbătorit câștigarea unui nou titlu, cu trei etape înainta finalului de sezon.

Învinsă la Oleksandria, scor 0-2, fosta echipă a lui Mircea Lucescu, Șahtior Donețk, este la 13 puncte în urma lui Dinamo Kiev. ”Il Luce” poate face eventul dacă va cuceri și Cupa Ucrainei, în finala din 15 mai, contra celor de la Zorya.

Cum a reacționat Mircea Lucescu după ce a câștigat titlul cu Dinamo Kiev

Titlul cucerit duminică, cu Dinamo Kiev, este al 9-lea în Ucraina, pentru Mircea Lucescu. Românul are un palmares impresionat în campionatul ex-sovietic. În perioada 2004-2016 acesta a activat la marea rivală a lui Dinamo, Șahtior Donețk, alături de care a cucerit nu mai puțin de 21 de trofee interne, dar și Cupa UEFA, în 2009.

”Nu este nimic special de spus. Principala prioritate în acest sezon a fost să formăm o echipă sănătoasă, competitivă. Am reușit. Sunt recunoscător băieților, îi felicit pentru această reușită. Nu a fost deloc ușor să trec peste aceste luni. Am pus presiune, dar fără ea ar fi fost imposibil să obținem ceea ce am obținut”, a declarat Lucescu la finalul partidei.

Tehnicianul român a mai povestit pentru platforma sport.ua, cum a reușit să câștige noul titlu de campion și cum i-a mobilizat pe fotbaliști.

”Dacă mă întrebi care este diferența dintre actuala echipă și formația pe care am acceptat-o în august, voi spune că băieții au căpătat mentalitatea de câștigători. Campionii sunt aceiași jucători care erau la Dinamo și înainte, dar cel mai important lucru nu este talentul, ci munca. Băieții au trăit fiecare zi cu gândul de a deveni campioni”, a explicat Lucescu.

Igor Surkis vrea performanțe și în Europa

Dinamo Kiev a câștigat ultimul titlu de campioană în 2016, iar noul succes a aprins imaginația patronului Igor Surkis. După ce a stat ani de zile în umbra marii rivale, Șahtior Donețk, acum, Surkis visează ca Mircea Lucescu să o ducă și pe Dinamo spre aceleași performanțe interne și europene.

”Suntem din nou campioni! N-a fost ușor și le sunt recunoscător medicilor, staff-ului, dar, în primul rând, vreau să-i spun un enorm ’mulțumesc!’ lui Mircea Lucescu, care a creat o echipă eficientă într-un timp scurt. Jucăm diferit, iar el știe ce vrea.

Am riscat când l-am numit pe Mircea Lucescu, dar riscul este justificat. Această echipă va crește, sunt sigur. Lucescu va rămâne antrenorul echipei, pentru că mai are contract. El a construit această echipă. E timpul să ne propunem obiective în competițiile europene”, a declarat Igor Surkis pentru sursa citată.