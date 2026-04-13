Cum a reacționat Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a făcut praf pe Vlad Chiricheș în direct la TV. Dezvăluirile lui MM Stoica

ADVERTISEMENT

FCSB a avut o repriză de vis contra Oțelului Galați și a marcat patru goluri, cu Vlad Chiricheș pe teren. În repriza secundă, roș-albaștrii nu au mai înscris niciun gol, iar scorul final a fost cel din prima jumătate. Cu toate acestea, Gigi Becali a surprins prin faptul că nu a fost entuziasmat de jocul echipei, ba chiar a avut un „client” în ceea ce privește criticile: Vlad Chiricheș. Mihai Stoica a explicat cum a văzut Mirel Rădoi declarațiile patronului.

Cum a reacționat Mirel Rădoi la criticile pe care Gigi Becali i le-a adresat lui Vlad Chiricheș

Mirel Rădoi a venit la FCSB pentru a ajuta echipa nașului său, Gigi Becali, însă cu condiția ca el să fie cel care deține întreaga putere decizională în cadrul echipei. Dacă până acum omul de afaceri nu a avut nimic de comentat la adresa jocului sau a deciziilor, după meciul cu Oțelul Galați a avut o ieșire surprinzătoare.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB l-a făcut praf pe Vlad Chiricheș, părerea lui fiind că veteranul formației bucureștene nu mai poate juca la acest nivel, deși echipa s-a descurcat foarte bine cu el în teren. Mai mult decât atât, el a declarat că, Deși în trecut fostul selecționer ar fi fost deranjat, Mihai Stoica a explicat că în prezent el este extrem de relaxat și nu pare mișcat de o astfel de declarație:

„Nu cred că e o problemă atât de mare. Chiricheș a jucat pentru că Lixandru era suspendat. Era singura variantă pe care Mirel o avea la îndemână. Gigi a gândit din nou cu voce tare la televizor. Și? E prima oară? N-am vorbit cu Mirel Rădoi și nici nu vreau să fac supoziții (n.r. – dacă s-a supărat). Eu îl văd foarte relaxat și nu cred că se supără pe astfel de lucruri. Așa cred și așa sper.

ADVERTISEMENT

Orice jucător care este muștruluit în direct este supărat în urma declarațiilor patronului. Unii trec mai ușor peste, alții mai greu, alții deloc, dar când pui semnătura pe contractul cu noi știi ce te așteaptă. Haideți să nu mai fim așa sensibili”, a spus Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, încântat de jocul echipei după FCSB – Oțelul Galați 4-0

FCSB s-a distrat în prima repriză cu Oțelul Galați, iar în partea secundă și-a permis să o lase mai moale. Oficialul lui FCSB a fost încântat de atitudinea jucătorilor și a explicat că nu este de acord cu declarațiile patronului, cum că ar fi întâlnit o echipă de Liga a III-a. Mihai Stoica a fost fascinat de reușita lui Mihai Popescu și a glumit în legătură cu golul superb creat de cei doi stoperi ai campioanei:

ADVERTISEMENT

„A fost îmbucurătoare atitudinea pe care au avut-o jucătorii pe toată durata meciului. Mie asta mi-a plăcut cel mai mult. Nu sunt de acord că am întâlnit o echipă slabă. N-am jucat împotriva unor jaloane, așa cum a zis Gigi, am jucat împotriva unei echipe bine organizate, dar am marcat rapid și nu un gol, ci trei. M-am gândit la o variantă cu Mihai Popescu număr 9 și Dawa număr 10 (n.r. – râde). La faza asta dă cu stângul pasă filtrantă, iar Mișu face fentă, după care șutează și dă gol”, a mai declarat Mihai Stoica.

Și-a pierdut Ngezana postul de titular? Ce decizie a luat Mirel Rădoi

Siyabonga Ngezana a fost scos din lot timp de câteva etape din cauza unei accidentări, însă la ultimele două etape s-a aflat pe banca de rezerve, fără să fie folosit nici măcar un minut. Mihai Stoica a explicat că sud-africanul nu mai are nicio problemă medicală, iar apariția sa ține doar de decizia lui Mirel Rădoi:

ADVERTISEMENT

„Ionuț Cercel se antrenează de trei săptămâni cu prima echipă și ar putea deveni o variantă în apărare. Siyabonga Ngezana este refăcut complet. A fost pe bancă în ultimele două meciuri. Rămâne la decizia lui Mirel dacă-l va folosi sau nu”, a mai explicat MM Stoica, conform sursei citate.

Ce a declarat Gigi Becali, de fapt, despre Vlad Chiricheș

Imediat după finalul meciului de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, „El, săracul, e bătrân. E un băiat bun, a făcut lucruri mari, îi mulțumesc. Nu e bătrân în general, dar pentru fotbal este. Nu mai merge, mă, tată. Asta trebuie să înțeleagă și el, și Mirel, și toată lumea. Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu-l mai ajută încheieturile, viteza mușchilor, viteza de reacție, ligamentele… nu mai poate.

Eu văd că Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu înțelegi că nu se mai poate juca fotbal? Mirel Rădoi să nu se supere că îl critic. Nu îl critic, spun doar ce văd. Nu pot să spun despre Chiricheș că nu vrea sau că e delăsător, dar nu mai poate. Mirel are o independență pe care nu a avut-o niciodată. Nici nu știam echipa, nimeni nu o știe și nici nu mă interesează. Numai că… Chiricheș nu are cum să fie în teren la baraj. Nu putem face așa ceva, este vorba de milioane”, a declarat Gigi Becali.