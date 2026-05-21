Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de Whatsapp

Mirel Rădoi este omul care a început sezonul pe banca Universităţii Craiova. Antrenorul a avut un start bun de sezon, a reuşit să califice echipa în Conference League, dar şi-a dat demisia, neaşteptat, după o înfrângere cu 1-2 în faţa celor de la UTA Arad, pe 9 noiembrie 2025. .

Reacţia lui Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Bănel Nicoliţă a dezvăluit totul

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliţă a spus că „UEFAntasticii” l-au felicitat pe Mirel Rădoi pentru contribuţia la titlul câştigat de Universitatea Craiova, dezvăluind şi răspunsul actualului antrenor de la Gaziantep, care le-a mulţumit pentru aprecieri:

„Noi îl ştim pe Mirel şi că dacă nu îi convine ceva, imediat renunţă. Depinde de conjunctură… Mirel a construit echipa asta, poate să îmi spună cine ce vrea. Vorbim şi de jucătorii pe care i-a avut la naţionala de tineret. I-a dus acolo, el a implementat şi sistemul cu trei fundaşi centrali. Fiind oltean, îşi dorea foarte mult să reuşească şi cred că regretă că a plecat.

Avea o linişte mai mare decât o avea la FCSB. La Craiova a avut o linişte în plus şi putea controla altfel lucrurile. Îmi pare rău că n-a rămas, el va fi campion în viitor pentru că este prea ancorat în chestia asta. Noi suntem pe grup acolo (n.r. grupul UEFAntasticilor) şi l-am felicitat pentru campionatul câştigat de Craiova. A răspuns cu „Mulţumesc”. Nu a dat mai departe detalii, a scris doar atât. Ştiu că putea să reuşească şi campionatul cred că putea să fie luat mai devreme”, a spus Nicoliţă.

Adi Ilie şi Marius Şumudică, surprinşi de gestul lui Rădoi: „Mai bine nu posta nimic!”

Mirel Rădoi a stârnit controverse duminică seara când a preluat o poză de pe reţelele de socializare în care apărea alături de Filipe Coelho cu trofeul de campion al României. Fostul antrenor a pus poza la profil timp de câteva secunde, apoi a şters-o. Gestul a fost comentat în studio-ul FANATIK SUPERLIGA :

„No comment. Nu avem ce să comentăm, mai bine nu posta nimic. S-a mai întâmplat la Chelsea cu Di Matteo, care a venit pentru cinci meciuri şi a câştigat Champions League ca antrenor. Am jucat şi eu 6 luni la Galatasaray, iar la finalul sezonului mi-au trimis tricoul de campion, dar nu m-am băgat în poză. Coelho a făcut foarte multe schimbări. Ajunge la meciul decisiv cu U Cluj, pe care l-a citit foarte bine”, a spus Adi Mutu.

„Am căutat şi eu ieri, voiam să îmi fac şi eu cu CFR Cluj. Făcusem 21 de puncte (n.r. în sezonul 2021-2022), dar nu mă pricep cu tehnologia, cu astea. Probabil la Mirel Rădoi e frustrarea asta… Îi pare rău că a plecat, asta simt eu. Îşi dă seama că a făcut o mare eroare. Eu cred că era campioană şi cu Mirel Rădoi. Au cel mai bun lot, cel mai bun management. Le va fi greu să se bată cu Universitatea Craiova”, a fost reacţia lui Şumudică.