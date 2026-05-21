Sport

Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de Whatsapp

Mirel Rădoi este omul care a început sezonul pe banca Universităţii Craiova, dar şi-a dat demisia, intempestiv, după 1-2 cu UTA Arad. Cum a reacţionat fostul antrenor după titlul câştigat de olteni.
Marian Popovici
21.05.2026 | 18:00
Cum a reactionat Mirel Radoi la titlul Universitatii Craiova Ce lea scris fostilor colegi pe grupul de Whatsapp
EXCLUSIV FANATIK
Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de Whatsapp. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este omul care a început sezonul pe banca Universităţii Craiova. Antrenorul a avut un start bun de sezon, a reuşit să califice echipa în Conference League, dar şi-a dat demisia, neaşteptat, după o înfrângere cu 1-2 în faţa celor de la UTA Arad, pe 9 noiembrie 2025. A venit Filipe Coelho, care a reuşit să ducă misiunea la final şi a cucerit eventul.

Reacţia lui Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Bănel Nicoliţă a dezvăluit totul

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliţă a spus că „UEFAntasticii” l-au felicitat pe Mirel Rădoi pentru contribuţia la titlul câştigat de Universitatea Craiova, dezvăluind şi răspunsul actualului antrenor de la Gaziantep, care le-a mulţumit pentru aprecieri:

ADVERTISEMENT

Noi îl ştim pe Mirel şi că dacă nu îi convine ceva, imediat renunţă. Depinde de conjunctură… Mirel a construit echipa asta, poate să îmi spună cine ce vrea. Vorbim şi de jucătorii pe care i-a avut la naţionala de tineret. I-a dus acolo, el a implementat şi sistemul cu trei fundaşi centrali. Fiind oltean, îşi dorea foarte mult să reuşească şi cred că regretă că a plecat.

Avea o linişte mai mare decât o avea la FCSB. La Craiova a avut o linişte în plus şi putea controla altfel lucrurile. Îmi pare rău că n-a rămas, el va fi campion în viitor pentru că este prea ancorat în chestia asta. Noi suntem pe grup acolo (n.r. grupul UEFAntasticilor) şi l-am felicitat pentru campionatul câştigat de Craiova. A răspuns cu „Mulţumesc”. Nu a dat mai departe detalii, a scris doar atât. Ştiu că putea să reuşească şi campionatul cred că putea să fie luat mai devreme”, a spus Nicoliţă.

ADVERTISEMENT
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Digi24.ro
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

Adi Ilie şi Marius Şumudică, surprinşi de gestul lui Rădoi: „Mai bine nu posta nimic!”

Mirel Rădoi a stârnit controverse duminică seara când a preluat o poză de pe reţelele de socializare în care apărea alături de Filipe Coelho cu trofeul de campion al României. Fostul antrenor a pus poza la profil timp de câteva secunde, apoi a şters-o. Gestul a fost comentat în studio-ul FANATIK SUPERLIGA de Adrian Ilie şi Marius Şumudică:

ADVERTISEMENT
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că...
Digisport.ro
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”

„No comment. Nu avem ce să comentăm, mai bine nu posta nimic. S-a mai întâmplat la Chelsea cu Di Matteo, care a venit pentru cinci meciuri şi a câştigat Champions League ca antrenor. Am jucat şi eu 6 luni la Galatasaray, iar la finalul sezonului mi-au trimis tricoul de campion, dar nu m-am băgat în poză. Coelho a făcut foarte multe schimbări. Ajunge la meciul decisiv cu U Cluj, pe care l-a citit foarte bine”, a spus Adi Mutu.

ADVERTISEMENT

„Am căutat şi eu ieri, voiam să îmi fac şi eu cu CFR Cluj. Făcusem 21 de puncte (n.r. în sezonul 2021-2022), dar nu mă pricep cu tehnologia, cu astea. Probabil la Mirel Rădoi e frustrarea asta… Îi pare rău că a plecat, asta simt eu. Îşi dă seama că a făcut o mare eroare. Eu cred că era campioană şi cu Mirel Rădoi. Au cel mai bun lot, cel mai bun management. Le va fi greu să se bată cu Universitatea Craiova”, a fost reacţia lui Şumudică.

„Ion Oblemenco”, transformat în șantier după titlul cucerit de Universitatea Craiova! Stadionul a...
Fanatik
„Ion Oblemenco”, transformat în șantier după titlul cucerit de Universitatea Craiova! Stadionul a intrat deja în renovare înaintea debutului în Liga Campionilor
Câți bani a câștigat Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în semifinale la...
Fanatik
Câți bani a câștigat Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în semifinale la Strasbourg
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de...
Fanatik
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Gigi Becali a refuzat să își vândă fotbalistul pentru 4.000.000 de euro: 'A...
iamsport.ro
Gigi Becali a refuzat să își vândă fotbalistul pentru 4.000.000 de euro: 'A cerut o sumă enormă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!