Cum a reacționat Nelu Tătaru când a aflat că ministrul Virgil Popescu are Covid. S-a întâmplat în direct

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, se afla în studio la B1 TV, atunci când moderatorul l-a anunțat că ministrul Economiei, Virgil popescu, a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu am intrat de mult în contact”, a fost reacția lui Nelu Tătaru, atunci când prezentatorul TV i-a spus că îi va da o veste de ultimă oră.

Ministrul Economiei nu acuză simptome grave, conform știripesurse.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nelu Tătaru a aflat în direct diagnosticul lui Virgil Popescu

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave, pentru moment. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multa treabă de făcut”, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Economiei.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Nelu Tătaru este de părere că în contextul pandemic actual nu există o răceală obișnuită și recomandă tratarea oricărei manifestări respiratorii ca posibil simptom care s-ar putea încadra în definiția de caz COVID-19.

Potrivit ministrului noțiunea de asimptomatic este una destul de ambiguă, de aceea este indicat să ne adresăm medicului de familie la orice moment respirator.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Haideți să gândim un pic că orice manifestare respiratorie se poate încadra la un moment dat într-o definiție de caz”, spune Nelu Tătaru.

„E momentul să aducem componenta medicală acolo unde trebuie, să ne regăsim acel vechi prieten care era medicul de familie, să avem o relație bună cu dânsul la orice moment respirator. Explicam la un moment dat, la începutul acestei pandemii, când încă era gripa și așteptam ca la noi să vină cât mai târziu și cât mai puțin SARS-CoV-2, spuneam când avem o infecție respiratorie, stăm acasă, solicităm medicul de familie, decidem cu el dacă intrăm într-o definiție de caz și ne testăm sau rămânem să tratăm o infecție respiratorie acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asimptomatic este o noțiune destul de ambiguă. Nu cred că n-a fost cineva care să nu aibă o durere în gât sau o durere de urechi sau o stare generală proastă dimineața. O răceală obișnuită în context pandemic în care toată lumea este într-o pandemie cu SARS-CoV-2, nu prea cred că există. Haideți să gândim un pic că orice manifestare respiratorie se poate încadra la un moment dat într-o definiție de caz. Luăm legătura cu medicul de familie. Decizia aici se face împreună. Pe algoritmi și criterii medicale”, a declarat Nelu Tătaru la B1 TV.