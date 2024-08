Cum a reacționat Novak Djokovic după eliminarea șoc de la US Open: „Cel mai prost tenis al carierei!”

Novak Djokovic și totodată șansei de a cuceri un turneu de Grand Slam în acest an. Sârbul a fost eliminat într-un mod incredibil de către australianul Alexei Popyrin.

Aventura lui Novak Djokovic la US Open s-a încheiat

Novak Djokovic a încheiat devreme aventura la US Open. Sportivul s-a duelat timp de trei ore și 20 de minute cu australianul Alexei Popyrin. Scorul înregistrat la final a fost scor 4-6, 3-6, 6-2, 4-6.

ADVERTISEMENT

Djokovic a avut parte de un meci de coșmar. Sportivul a comis nu mai puțin de 14 duble greșeli și 49 de greșeli neforțate.

„Trebuie să-l felicit pe Alexei și echipa sa. A jucat mult mai bine și a meritat să câștige astăzi. Pentru mine, sincer, pentru felul în care m-am simțit și am jucat de la începutul turneului, turul al treilea este un succes.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci oribil din partea mea”

A fost unul dintre cele mai proaste niveluri de tenis pe care le-am arătat vreodată, iar nivelul la serviciu a fost de departe cel mai rău.

Nu poți câștiga dacă joci pe o suprafață rapidă ca aceasta fără serviciu, fără a câștiga puncte ușoare, dacă ai un procentaj foarte scăzut la primul serviciu, faci atât de multe duble greșeli.

ADVERTISEMENT

Mai ales împotriva unor băieți care sunt într-o formă grozavă precum Alexei, care servește la un nivel uriaș, care te încurcă mult în game-urile tale de serviciu. Da, a fost un meci oribil din partea mea”, a fost reacția lui Novak Djokovic după eliminarea de la US Open.

Înfrângerea de la US Open înseamnă pentru Nole un an fără niciun titlu de Grand Slam câștigat, ceea ce nu a mai trăit din anul 2017. Sârbul are 24 de turnee de Mare Șlem în palmares, patru dintre acestea cucerite la New York.

ADVERTISEMENT

Un alt aspect negativ pentru sârb este faptul că eșecul de la US Open îl va face să coboare în clasamentul ATP, cel puțin pe poziția a 4-a. De la 9 septembrie, Djokovic se va părăsi podiumul ATP pentru prima dată după aproape doi ani.