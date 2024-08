O turistă olandeză a avut o reacție surprinzătoare când a aflat prețurile disponibile în restaurantele din România. Nu se aștepta!

Cum a reacționat o olandeză după ce a văzut prețurile la restaurantele din România. Suma plătită pentru trei mese într-o singură zi

O turistă olandeză a rămas cu gura căscată când a văzut cât costă să mănânci în restaurantele din România. Ea a comandat micul dejun, prânzul și cina. Când a venit momentul să scoată portofelul, . Cât a plătit, de fapt?

România devine tot mai populară ca destinație turistică în Europa. În prima jumătate a anului, aproape 6 milioane de turiști străini au vizitat țara, conform datelor Institutului Național de Statistică, scriu cei de la

Vizitatorii străini sunt fascinați de România, o țară care pare să aibă de toate. Munții cu peisaje sălbatice îi atrag pe iubitorii de natură, iar plajele îi încântă pe cei care caută relaxare. De asemenea, centrul istoric al Bucureștiului este plin de turiști, mulți fiind cazați în apartamente închiriate.

O turistă olandeză a împărtășit experiența sa pozitivă, menționând vizite în Brașov, la Castelul Bran și la saline, bucurându-se de natură și de orașe, și folosind Airbnb pentru cazare.

„Suntem din Olanda. Am venit pentru că ea este jumătate româncă, și a vrut să îmi arate țara. Facem în principiu activități turistice. Am fost în Brașov, la Bran, bineînțeles, am vizitat Minele de Sare, ne-am bucurat de natură și de orașele de aici. Am rezervat doar Airbnb”, a spus turista aflată în România, potrivit

Când a fost întrebată despre costurile pentru mâncare într-o zi în România, care a surprins pe mulți. Cu o sumă de aproximativ 150 de lei, echivalentul a circa 30 de euro, ea a reușit să acopere toate cele trei mese principale ale zilei: mic dejun, prânz și cină.

„Pai, mic dejun, prânz și cină, undeva la 150 lei. Cred că este foarte ieftin”, i-a răspuns aceasta reporterului de la Pro TV.

Pe lângă București, Brașovul și Constanța s-au bucurat și ele de o popularitate crescută, demonstrând că turiștii sunt atrași atât de farmecul montan, cât și de litoralul românesc. În topul țărilor de origine ale vizitatorilor se află Germania, Italia și Statele Unite ale Americii, conform sursei.