Sport

Cum a reacționat o turistă când a ajuns la hotelul deținut de Simona Halep. Femeia a găsit restaurantul închis

Ce a dezvăluit o persoană care a trecut de curând pragul unității hoteliere aflată în proprietatea Simonei Halep. Aceasta a rămas complet uimită de situație.
Alexa Serdan
02.02.2026 | 21:45
Cum a reactionat o turista cand a ajuns la hotelul detinut de Simona Halep Femeia a gasit restaurantul inchis
Simona Halep are un hotel la munte și altul la mare. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Simona Halep are o carieră impresionantă, dar și afaceri de succes. Iată cum a reacționat o turistă când a ajuns la hotelul deținut de fosta jucătoare de tenis, care se concentrează pe relaxare după retragerea din circuit.

Reacția unei turiste în hotelul Simonei Halep

Recenziile oferă informații și aprecieri legat de o locație, în ultima perioadă tot mai mulți oameni lăsându-și amprenta în felul acesta. Deși unele nu sunt de bun augur, se pare că unitatea hotelieră a Simonei Halep este una lăudată.

ADVERTISEMENT

În perioada sărbătorilor de iarnă multe persoane s-au cazat în această locație din Poiana Brașov. O turistă a avut o reacție uimitoare, după ce a descoperit că restaurantul unde dorea să mănânce este închis.

Femeia a mărturisit că a rămas uimită de amabilitatea personalului. A subliniat că unul dintre angajați a făcut mai mult decât i-ar fi cerut fișa postului, fără să stea pe gânduri. Prin urmare, a primit laude în mediul online.

ADVERTISEMENT
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi...
Digi24.ro
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi contestă stilul de management: „Dăunează Europei”

„Hotel de calitate premium. Tot personalul este excepțional, dar îl recomand cu căldură pe Cătălin de la restaurantul SiHA. A făcut mai mult decât ținea de atribuțiile lui în ceea ce privește serviciile oferite.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de...
Digisport.ro
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro

Nici măcar nu ar fi trebuit să ne ajute, deoarece restaurantul era închis, iar tura lui se încheiase”, este comentariul lăsat de turistă, pe numele său Ana-Maria, după ce a vizitat hotelul deținut de Simona Halep.

Proprietatea este una luată cu asalt în sezonul rece datorită amplasării sale lângă o pârtie de schi. Turiștii sunt impresionați de apropierea pe care o au cu natura înconjurătoare și cu peisajele de poveste, indiferent de anotimp.

ADVERTISEMENT

Oferta de iarnă în hotelul Simonei Halep

Sub sloganul „Schiază ca un campion la Hotel Simona Halep”, reprezentații unității din Poiana Brașov vin cu o oportunitate avantajoasă. În perioada ianuarie – martie, aceștia au la dispoziție mai multe ofrete inedite.

O noapte de cazare pentru o singură persoană pleacă de la 420 de euro. În costul acesta este inclusă o cameră dublă cu mic dejun premium, dar și mai multe gratuități și reduceri. Turiștii primesc acces la SPA și fitness.

De asemenea, beneficiază de parcare gratuită, transport gratuit cu shuttle bus către și de la pârtiile de schi și depozit pentru echipamentele sportive și uscător pentru clăpari. În plus, copiii cu vârsta până la 3 ani nu plătesc nimic.

Mai mult, vizitatorii primesc 10% reducere la a la carte în restaurantul din incinta hotelului. Acesta se numește SiHA. O reducere de 10% se aplică și în cazul terapiilor corporale în cadrul Sun&Set Harmony Massage.

În altă ordine de idei, Simona Halep a avut la rândul său o reacție incredibilă în online. Cazată la un hotel din Cluj-Napoca a rămas impresionată de design și de mobilierul de calitate din unitatea catalogată cu 5 stele.

Răsturnare de situaţie! Jucătoarea din naţionala României s-a înţeles cu Rapid, dar a...
Fanatik
Răsturnare de situaţie! Jucătoarea din naţionala României s-a înţeles cu Rapid, dar a semnat cu o rivală. Exclusiv
Marius Șumudică și-a ieșit din minți și și-a certat secunzii chiar la marginea...
Fanatik
Marius Șumudică și-a ieșit din minți și și-a certat secunzii chiar la marginea terenului! Care a fost motivul. Video
Rodri, dezlănțuit după Tottenham – Manchester City, meci în care Drăgușin a fost...
Fanatik
Rodri, dezlănțuit după Tottenham – Manchester City, meci în care Drăgușin a fost titular: „Te simți frustrat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
BREAKING | Rapid, ofertă pentru un internațional cotat la 800.000 de euro!
iamsport.ro
BREAKING | Rapid, ofertă pentru un internațional cotat la 800.000 de euro!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!