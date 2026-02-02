Cum a reacționat o turistă când a ajuns la hotelul deținut de Simona Halep. Femeia a găsit restaurantul închis

ADVERTISEMENT

Simona Halep are o carieră impresionantă, dar și afaceri de succes. Iată cum a reacționat o turistă când a ajuns la hotelul deținut de fosta jucătoare de tenis, care se concentrează pe relaxare după retragerea din circuit.

Reacția unei turiste în hotelul Simonei Halep

Recenziile oferă informații și aprecieri legat de o locație, în ultima perioadă tot mai mulți oameni lăsându-și amprenta în felul acesta. Deși unele nu sunt de bun augur, se pare că unitatea hotelieră a Simonei Halep este una lăudată.

ADVERTISEMENT

În perioada sărbătorilor de iarnă multe persoane s-au cazat în această locație din Poiana Brașov. O turistă , după ce a descoperit că restaurantul unde dorea să mănânce este închis.

Femeia a mărturisit că a rămas uimită de amabilitatea personalului. A subliniat că unul dintre angajați a făcut mai mult decât i-ar fi cerut fișa postului, fără să stea pe gânduri. Prin urmare, a primit laude în mediul online.

ADVERTISEMENT

„Hotel de calitate premium. Tot personalul este excepțional, dar îl recomand cu căldură pe Cătălin de la restaurantul SiHA. A făcut mai mult decât ținea de atribuțiile lui în ceea ce privește serviciile oferite.

ADVERTISEMENT

Nici măcar nu ar fi trebuit să ne ajute, deoarece restaurantul era închis, iar tura lui se încheiase”, este comentariul lăsat de turistă, pe numele său Ana-Maria, după ce a vizitat hotelul deținut de Simona Halep.

Proprietatea este una luată cu asalt în sezonul rece datorită amplasării sale lângă o pârtie de schi. Turiștii sunt impresionați de apropierea pe care o au cu natura înconjurătoare și cu peisajele de poveste, indiferent de anotimp.

ADVERTISEMENT

Oferta de iarnă în hotelul Simonei Halep

Sub sloganul „Schiază ca un campion la Hotel Simona Halep”, reprezentații unității din Poiana Brașov vin cu o oportunitate avantajoasă. În perioada ianuarie – martie, aceștia au la dispoziție mai multe ofrete inedite.

O noapte de cazare pentru o singură persoană pleacă de la 420 de euro. În costul acesta este inclusă o cameră dublă cu mic dejun premium, dar și mai multe gratuități și reduceri. Turiștii primesc acces la SPA și fitness.

De asemenea, beneficiază de parcare gratuită, transport gratuit cu shuttle bus către și de la pârtiile de schi și depozit pentru echipamentele sportive și uscător pentru clăpari. În plus, copiii cu vârsta până la 3 ani nu plătesc nimic.

Mai mult, vizitatorii primesc 10% reducere la a la carte în restaurantul din incinta hotelului. Acesta se numește SiHA. O reducere de 10% se aplică și în cazul terapiilor corporale în cadrul Sun&Set Harmony Massage.

În altă ordine de idei, Simona Halep a avut la rândul său o reacție incredibilă în online. Cazată la un de design și de mobilierul de calitate din unitatea catalogată cu 5 stele.