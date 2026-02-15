Sport

Cum a reacționat Olguța Vasilescu în urma declarațiilor lui Gigi Becali după Craiova – FCSB 1-0

Victoria obținută de Universitatea Craiova, 1-0, cu FCSB, în etapa cu numărul 27 din SuperLiga României, a fost urmărită și de primarul orașul, Lia Olguța Vasilescu.
Catalin Oprea
15.02.2026 | 23:46
Recunoscută ca fiind o mare fană a formației din Bănie, Lia Olguța Vasilescu nu a ratat ocazia de a urmări meciul echipei câștigat cu FCSB, 1-0, și a avut o postare sugestivă la finalul confruntării.

Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu la finalul partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB

Universitatea Craiova a reușit o victorie importantă în Bănie, cu FCSB, campioana din sezonul trecut, după un gol marcat în prima parte a confruntării de către Assad Al-Hamlawy, atacantul din Palestina. Duelul a fost privit la televizor și de către Lia Olguța Vasilescu, cea care este primarul Craiovei și mare fană a echipei oltene.

Aceasta a postat o imagine sugestivă la finalul confruntării, cu un televizor dat pe Digi Sport, acolo unde vorbea Gigi Becali. Olguța a pus un emoticon ce simbolizează satisfacția și bucuria pentru cele văzute. Patronul echipei FCSB a recunoscut că trupa condusă de Filipe Coelho a fost superioară celei bucureștene. „Craiova e de departe cea mai puternică”, stătea scris pe ecranul emisiunii pe care Olguța Vasilescu o urmărea.

Gigi Becali a recunoscut supremația Universității Craiova în duelul cu FCSB

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a fost fair-play și a recunoscut că echipa sa a meritat să piardă partida prin prisma jocului prestat. Omul de afaceri a lăudat-o pe Universitatea Craiova, despre care a spus că este cea mai bună din SuperLiga.

„Sunt mai puternici, mai valoroși decât noi. Puteai să iei un punct. Dar s-a văzut de la început că sunt mai puternici și mai valoroși decât noi. Ei făceau posesie, noi jucam minge lungă. Dacă nu e Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri. Olaru ăsta e, el aleargă. Sunt mai valoroși decât noi și cu asta basta.

Campionatul nu mai poți la 7 puncte distanță. Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. E greu să te bați cu Craiova, e prea puternică echipă, cea mai puternică, de departe”, a declarat Gigi Becali la finalul partidei.

  • Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea în play-off din punct de vedere matematic după duelul cu FCSB. Oltenii au ajuns la 53 de puncte și au în acest moment un avans de 12 puncte față de locul 7.
