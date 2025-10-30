Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului

ADVERTISEMENT

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfinţită duminică. Este considerată cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. Construcţia a durat 15 ani şi au fost alocate 270 milioane de euro pentru ridicarea lăcaşului de cult.

Câţi bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului!

Suma a fost obţinută din donaţii, din contribuţii ale Patriarhiei şi din fonduri publice. pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Patronul FCSB a declarat că a contribuit cu două milioane de euro încă din fazele incipiente proiectului, spunând că lăcaşul de cult este cea mai mare realizare a României din ultimul secol:

„E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, spunea Gigi Becali în 2018.

Cum a reacţionat Patriarhia după ce a aflat suma uriaşă donată de Gigi Becali

Patriarhia nu a rămas indiferentă ajutorului venit din partea lui Gigi Becali şi într-un comunicat a explicat pe ce s-au cheltuit banii donaţi de omul de afaceri în faza incipientă a proiectului:

„O parte din suma donată de domnul Becali pentru construirea Catedralei a fost alocată… pentru plata proiectului de infrastructură a viitoarei catedrale şi a unor studii tehnice de specialitate”, se arată în comunicatul emis de Patriarhie.

În acelaşi document se arată că, potrivit legii (Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor), „bunurile care fac obiectul aporturilor … nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare”.

Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai importantă construcţie religioasă din România. Este cea mai înaltă (127 de metri), cea mai lungă (126 de metri) şi cea mai mare ca suprafaţă (13.668 de metri pătraţi) din lume.

Mozaicul liturgic este de 17.800 de metri pătraţi, cel mai mare din lume, a rândul lui. Construcţia lăcaşulu de cult a început în anul 2010, fiind finalizată 15 ani mai târziu. Sfinţirea a avut loc pe 26 octombrie într-un eveniment la care au fost invitate 2500 de personalităţi, .

Pelerinaj record la Catedrala Mântuirii! Câţi credincioşi au trecut pragul bisericii în doar două zile

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Sfintele Moaşte au fost scoase din Catedrala Patriarhală şi aşezate în pridvorul acesteia. Peste 80.000 de credincioşi au trecut până miercuri prin Sfântul Altar.

Timpul de aşteptare a fost de 6-8 ore. Credincioşii se vor putea închina la Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, lăcaşul sfânt fiind deschis zi şi noapte până la finalul lunii octombrie.

După 31 octombrie, Catedrala Mântuirii Neamului va rămâne deschisă, dar accesul credincioşilor nu va mai fi permis în Sfântul Altar, a dezvăluit Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.