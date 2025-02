Cum a reacționat presa din Grecia când a aflat ce salarii dă Gigi Becali la FCSB: „A luat-o razna”

Vestea că a ajuns până în Grecia. Presa elena a rămas șocată când a aflat de contracte au roș-albaștrii.

Gigi Becali a intrat în atenția presei din Grecia după manșa tur a play-off-ului Europa League.

Cu un pas în optimile competiției, campioana româniei a câștigat până acum 10,77 milioane de euro doar din premiile puse la bătaie de forul continental.

La această sumă se adaugă și banii din vânzarea biletelor și din market pool. Dacă o va elimina pe PAOK, campioana României va mai încasa 1,75 milioane de euro. Performanțele europene l-au determinat pe Becali să le mărească salariile fotbaliștilor importanți.

Presa elena a comentat declarațiile latifundiarului din Pipera, jurnaliștii de la sportal.gr titrând „Becali ‘a luat-o razna’! Îi plachează cu aur pe jucătorii de la Steaua înainte de meciul cu PAOK!”.

Elenii au continuat: „Conducătorul Stelei, Gigi Becali, a decis, cu câteva zile înainte de returul cu PAOK, creșterea contractelor a cinci jucători-cheie din echipa sa. E vorba de Tănase, Șut, Olaru, Crețu și Bîrligea”.

„Tănase are 30.000 de euro salariu. Plus bonusuri. Am mărit contractele lui Șut, Olaru și Crețu. Le-am mărit salariile pentru că am vrut eu. Am zis să se facă dreptate! Și lui Bîrligea i-am mărit, acum are 25.000 de euro” – Gigi Becali, la Digi Sport