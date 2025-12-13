Sport
Cum a reacționat presa din Olanda, după ce fanii lui Feyenoord au distrus un apartament în București: „Ar putea avea consecințe legale”

Presa din Olanda a reacționat după ce fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după înfrângerea cu FCSB. Jurnaliștii au expus faptul că acțiunile suporterilor ar putea avea consecințe legale.
Iulian Stoica
13.12.2025 | 19:15
Cum a reactionat presa din Olanda dupa ce fanii lui Feyenoord au distrus un apartament in Bucuresti Ar putea avea consecinte legale
ULTIMA ORĂ
Presa din Olanda, prima reacție după ce fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a obținut un succes memorabil împotriva lui Feyenoord, impunându-se cu 4-3, deși formația olandeză a avut avantaj de 3-1. Feyenoord a fost susținută de mulți suporteri pe Arena Națională, însă o parte dintre aceștia au reacționat extrem după rezultat și au distrus un apartament din București. Cum a reacționat presa olandeză după cele întâmplate.

Presa din Olanda, dezgustată de fanii lui Feyenoord ce au distrus un apartament din București

Feyenoord s-a bucurat de o galerie de aproximativ 5.000 de persoane la meciul cu FCSB din UEFA Europa League. Majoritatea spectatorilor au oferit un exemplu de civilizație, însă unii au pătat definitiv imaginea clubului.

După ce câțiva fani au dat foc la un club intitulat „Amsterdam” din Centrul Vechi înainte de meci, în jur 10 persoane au distrus complet un apartament din București, asta după ce echipa lor a cedat în ultimul minut contra FCSB.

Presa din Olanda nu a rămas indiferentă, iar aceasta a amintit de faptul apartamentul era, cel mai probabil, închiriat prin Airbnb și proprietarul aștepta alți clienți a doua zi. Jurnaliștii au rugat un prezentator TV, Tim Hofman, să urmărească imaginile halucinante petrecute în locuința din București.

„Înțelegem că ești dezamăgit, dar unii suporteri au mers până la extrem pentru a trece peste această înfrângere. Au considerat necesar să demoleze complet un apartament în capitala României. Imagini cu demolarea circulă acum pe rețelele sociale. Ca proprietar de Airbnb, astăzi vei avea și alți turiști în vizită”, au scris jurnaliștii de la vkmag.com.

Jurnaliștii olandezi amintesc de consecințele legale

Un alt site sportiv, voetbal.headliner, a expus faptul că acțiunile fanilor lui Feyenoord pot aduce consecințe legale, daunele din apartament fiind imense.

„Un videoclip șocant circulă pe rețelele de socializare, în care un grup de aproximativ zece bărbați, majoritatea îmbrăcați în echipament Feyenoord, vandalizează complet o locuință. Imaginile par să fi fost filmate într-un Airbnb din străinătate, posibil la București, unde Feyenoord a pierdut joi cu 4–3 în fața celor de la FCSB, în Europa League.

În clip, bărbații aruncă scaune de bar, smulg bucăți din tavan și distrug mobilierul; distrugerile escaladează, iar atmosfera este extrem de agresivă. Se aud și înjurături, iar la un moment dat persoana care filmează spune că este suficient. Incidentul a stârnit indignare și ar putea avea consecințe legale și de imagine pentru cei implicați și pentru club”, au notat jurnaliștii de la voetbal.headliner.

