Cum a reacționat presa iberică după Spania U21 – România U21 7-1: „Au îngropat-o!”. FRF, mesaj sec

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Final dureros de drum pentru România U21 în încercarea de a ajunge la EURO 2027. , reprezentativa lui Costin Curelea a cedat total în fața Spaniei. Presa a reacționat imediat după victoria cu 7-1 obținută în seara zilei de marți, 6 octombrie.

Ce au scris jurnaliștii iberici după Spania U21 – România U21 7-1

România U21 nu mai avea nicio pretenție înaintea meciului cu Spania U21. „Tricolorii” lui Costin Curelea au început meciul destul de bine, chiar deschizând scorul prin Rareș Burnete, în minutul 27. Ibericii au revenit imediat la controlul partidei, tabela indicând 4-1 doar la pauză. , după un act secund în care spaniolii au mai punctat de 3 ori.

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Jurnaliștii iberici nu au ratat ocazia să scrie despre partida încheiată cu un scor fluviu, dar și cu calificarea reprezentativei lor la turneul final de anul viitor. „Spania celor doi Garcia! Pablo a reușit un hat-trick, iar Gonzalo a înscris de două ori pentru ca echipa națională U21 să obțină o victorie răsunătoare împotriva României. Spania va fi la Campionatul European de anul viitor din Serbia și din Albania, unde, pe lângă faptul că va lupta pentru al șaselea titlu continental, va încerca și să obțină calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, calificare obținută după ce a distrus-o pe România cu 7-1 în ultimul meci din preliminarii”, au scris cei de la

a notat după acest meci: „Un hat-trick al extremei, o dublă a lui Gonzalo și câte un gol pentru Bravo și Yerek au îngropat-o pe România și i-au asigurat Spaniei locul la Campionatul European”, titrându-și materialul „Pablo Garcia vă invită la petrecere în Ibiza”.

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au fost la fel de duri. „Naționala Spaniei U21 distruge România și își asigură calificarea la Campionatul European. La Rojita s-a ospătat la Ibiza și nu și-a văzut niciodată victoria amenințată, chiar dacă românii au preluat conducerea devreme”.

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Spania U21 făcuse spectacol și cu San Marino U21: 13-0

Anterior partidei cu România U21, Spania U21 s-a întâlnit cu reprezentativa U21 din San Marino. . Elevii lui David Gordo s-au dezlănțuit pe teren într-un meci în care Carlos Espi, atacantul de 21 de ani al lui Real Madrid, a marcat 4 goluri în 22 de minute.

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Mesajul FRF după Spania U21 – România U21 7-1

Umilința suferită la Ibiza nu a lăsat loc de prea multe cuvinte. Federația Română de Fotbal a postat la scurt timp după fluierul final un scurt mesaj pe pagina oficială a echipei naționale. „Final de campanie cu o înfrângere la scor în fața Spaniei”, a fost mesajul atașat.