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Cum a reacționat Radu Drăgușin după ce a fost criticat la finalul meciului Fiorentina – Juventus 2-2

Bogdan Mariș
09.11.2026 | 08:59
Cum a reactionat Radu Dragusin dupa ce a fost criticat la finalul meciului Fiorentina Juventus 22
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Radu Drăgușin (24 de ani) a reacționat după remiza dintre Fiorentina și Juventus. FOTO: Hepta
Radu Drăgușin a reacționat după meciul Fiorentina - Juventus 2-2. Fundașul român, care a avut și un gol anulat, a fost criticat în presa din Italia.
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Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist pentru Fiorentina în remiza contra fostei sale echipe, Juventus. Fundașul român, a cărui prestație a fost criticată în presa din Italia, a reacționat la finalul jocului. În repriza secundă, acesta a avut un gol anulat pentru fault, iar un fost arbitru din Serie A a comentat această fază.

Ce a declarat Radu Drăgușin după Fiorentina – Juventus 2-2

Fiorentina a condus-o de două ori pe Juventus, însă torinezii au reușit să egaleze de fiecare dată. Radu Drăgușin, care a fost criticat după meci în presa din Italia, a oferit o primă reacție la finalul jocului. „Știam că e un meci foarte important pentru noi și pentru fani. Am luptat bine contra unei echipe puternice, nu am câștigat, dar am jucat bine.

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Ne dezvoltăm ca echipă, demonstrând treptat că suntem o echipă redutabilă, cu jucători foarte puternici”, a afirmat fundașul român pentru postul DAZN, citat de site-ul firenzeviola.it. După acest rezultat, Fiorentina ocupă locul 15 în Serie A, cu 9 puncte obținute în primele 11 runde. După pauza internațională, echipa lui Radu Drăgușin va evolua pe terenul nou-promovatei Monza.

Verdictul fostului arbitru din Serie A după golul anulat lui Radu Drăgușin în Fiorentina – Juventus

În minutul 82 al meciului de pe „Artemio Franchi”, Radu Drăgușin a trimis balonul în poartă cu capul după o centrare din corner, însă reușita sa a fost anulată de arbitrul Andrea Colombo pentru un fault pe care acesta l-ar fi comis asupra lui Bremer. Luca Marelli, fost arbitru în Serie A, e de părere că decizia a fost una corectă.

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„Anularea golului Fiorentinei a fost corectă. Drăgușin l-a împins pe Bremer cu ambele mâini, împiedicându-l astfel să intervină”, a declarat acesta pentru tuttomercatoweb. Ar fi fost al treilea gol în Serie A pentru Radu Drăgușin, care a înscris de două ori pentru Genoa în sezonul 2023-2024. Fundașul va reveni în România după acest meci, fiind convocat de Gică Hagi pentru ultimele două partide pe care echipa națională le va disputa în campania de Liga Națiunilor.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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