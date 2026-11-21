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Prezentatoarea Raluca Hogyes și-a exprimat gândurile după ce soțul ei, Lukasz Szukala, a fost numit director sportiv la FCSB. Cunoscuta jurnalistă a surprins cu felul în care și-a arătat iubirea pentru fostul jucător de fotbal.

Raluca Hogyes, mesaj special pentru Lukasz Szukala

Raluca Hogyes (36 ani), soția fostului fundaș Lukasz Szukala (42 ani), a revenit în atenția publicului după o pauză de 8 ani. Întoarcerea în televiziune, la Digi Sport, a adus-o în lumina reflectoarelor și la un meci al echipei naționale de fotbal. Frumoasa șatenă a bifat o apariție spectaculoasă la România – Polonia, scor 2-1.

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Vedeta , la partida din etapa a 5-a din UEFA Nations League (Grupa B4). Ulterior, partenerul de viață cu care are un fiu a fost numit la FCSB, echipă pentru care a evoluat la un moment dat. Polonezul ocupă în momentul de față funcția de director sportiv și are planuri mari.

Acesta are o . Visează la transferuri de zeci de milioane de euro, jurnalista fiind ferm convinsă că se va descurca de minune în această etapă a carierei sale. Mai mult decât atât, a transmis că este extrem de mândră de fostul jucător de fotbal.

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„Mă uit la tine cu mândrie și admirație… pentru că știu cât de mult ai investit – în toate felurile – în dezvoltarea ta profesională. Acesta este începutul unei noi călătorii – un drum pe care mergem împreună – și îți doresc succese mari și multe realizări pe parcurs! Este o responsabilitate mare, este muncă grea și, cel mai probabil, vor fi niște sacrificii, dar te cunosc, am încredere în tine, te voi susține și vom merge înainte cu încredere! P.S. Te iubesc!”, este mesajul pe care l-a scris Raluca Hogyes, pe pagina oficială de Instagram. Postarea este însoțită de o captură de ecran chiar din emisiunea LIGA DIGISPORT, moderată de frumoasa șatenă, în care apare și Lukasz Szukala.

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Cine este, de fapt, Lukasz Szukala

Fostul fotbalist de origine poloneză, Lukasz Szukala, a fost unul dintre cei mai iubiți jucători străini care au ajuns în România. Soțul celebrei moderatoare Raluca Hogyes a evoluat pe postul de fundaș central la echipe importante. A debutat la Gloria Bistrița în anul 2010. Apoi, a ajuns la Universitatea Cluj (2011–2012) și Petrolul Ploiești (2012). În perioada 2012-2015 a jucat pentru FCSB / Steaua București. Alături de acest club a cucerit Supercupa României, în anul 2013. Acum, a revenit ca și director sportiv, după plecarea lui Mihai Stoica. De asemenea, cunoscutul polonez a jucat pentru TSV 1860 München II⁠(d) și 1860 München. Pe plan internațional, fostul sportiv are mai multe prezențe în naționala Poloniei.

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În planul sentimental nu se cunosc foarte multe informații. E căsătorit cu moderatoarea de la Digi Sport, care i-a dăruit și un copil. Șatena a mărturisit în urmă cu ceva vreme că nu se vedea iubită de fotbalist. Cu toate acestea, fostul sportiv a reușit să o cucerească.