Cum a reacționat Răzvan Burleanu după ce a văzut scenele cu Daniel Pancu: „Nu sunt recidivist. A fost benefic pentru echipă”

Daniel Pancu a dezvăluit că a discutat cu Răzvan Burleanu după . Cum a comentat selecționerul posibilitatea ca naționala de tineret să aibă al antrenor la turneul final.

Cum a reacționat Răzvan Burleanu după gestul necugetat al lui Daniel Pancu

România riscă să rămână fără selecționer la Campionatul European de tineret din Slovacia. după ce a intrat pe teren și a sărit la gâtul arbitrului meciului cu Elveția U21. Antrenorul în vârstă de 47 de ani a rememorat faza din minutul 28.

„Mi-am cerut scuze. Dar mă opresc. A fost imaginea mea șifonată. A fost benefic pentru echipă. Contează la final echipa. Echipa s-a calificat. Eu îmi voi primi pedeapsa cu mare demnitate și vom vedea cum voi fi judecat.

Nu sunt recidivist. E prima eliminare din cariera. Poate și ultima. Totul era legat de meciul din tur. Era greu pentru mine. Mi-era teamă că se repetă istoria. Chiar n-am putut să accept. E prima oară când sunt suspendat. Sper să fie și ultima”, a declarat Daniel Pancu, la .

„Jucătorii nu pot răspunde la două comenzi”

Daniel Pancu nu crede că la turneul final din Slovacia, care se va disputa în perioada 12-29 iunie 2025, ar fi benefic ca naționala de tineret să aibă doi selecționeri. Pe el în tribună și altul pe bancă.

„Nu cred că jucătorii pot răspunde la două comenzi. Secunzii o pot face foarte bine. Eu îi cunosc foarte bine, am mesajele cu ei în antrenamente. Să asculți de doi oameni nu cred că e posibil.

Am vorbit ieri cu Răzvan Burleanu. Era legat de ce scrie arbitrul în raport. Am înțeles că doar proteste. Mai departe vedem. Așteptăm. Ei judecă la UEFA. Nu sunt primul caz de genul ăsta. Vedem cum se va termina. Am discutat de multe aspecte de viitorul fotbalului românesc, de educația fotbaliștilor, un raport pe care vreau să îl prezint în următoarea comisiei tehnice. Despre asta am vorbit”, a continuat selecționerul României U21.

Pancu susține în continuare că gestul necugetat pe care l-a făcut în Giulești se trage de la partida tur, din Elveția, când gazdele au egalat la doi în minutul 87 dintr-un ofsaid imens.

„Scandaloasă a fost faza din care ne-au egalat ei la Neuchatel. Iar faza asta e de șase cartonașe roșii. Îmi susțin părerea. Dacă se puteau da șase cartonașe roșii, șase se puteau da.

Pur și simplu, așa am simțit. Totul era legat de meciul din tur, unde am primit un gol dintr-un ofsaid de doi metri. Nu mai puteam cu încă o decizie nefavorabilă în aceste meciuri decisive cu Elveția.

Nu știu cum s-a ridicat. Dar eu l-am văzut pe Louis (n.r. – Munteanu), după care am văzut că mișcă. Dar nu mă așteptam să mai continue” , a mai spus Pancone.

Mai continuă Pancu la U21?

Daniel Pancu nu are nicio problemă în eventualitatea în care va fi demis de FRF. Cu toate acestea, fostul mare atacant e de părere că ar fi o relizare uriașă să meargă cu echipa la Euro. Va fi al patrulea turneu final la rând pentru naționala de tineret a României.

„Strâng mâna cu oricine. Am venit cu drag în Federație. Sunt atâtea lucruri relative în fotbal. Nu pot să spun ce voi face peste 3 luni. Mi-e foarte greu. Mă gândesc la EURO, aștept tragerea la sorți. Aș vrea să jucăm din nou cu Italia, care mi se pare cea mai bună echipă pe care am văzut-o la naționala de tineret”, a conchis Pancu.