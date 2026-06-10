Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său, Mircea Lucescu: ”Trăiesc, supraviețuiesc…”

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În urmă cu mai bine de două luni, pe 7 aprilie 2026, România îl pierdea pe cel mai mare antrenor din istoria sa, Mircea Lucescu. ”Il Luce” se stingea la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani. Familia reputatului tehnician încă trece prin momente grele, durerea fiind una care nu va dispărea niciodată. Răzvan Lucescu a rămas aproape fără replică în momentul în care, într-un interviu televizat, a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său.

Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a lăsat aproape fără replică pe fiul Răzvan: ”Nu știu cum să răspund. Trăiesc, supraviețuiesc…”

Pe 10 aprilie, la Biserica Sfântul Elefterie din cartierul Cotroceni, a avut loc slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. În interiorul lăcașului de cult, fiul acestuia, Răzvan Lucescu, 57 de ani, a ținut un discurs impresionant. Cu greu și-a putut stăpâni emoțiile. Tehnicianul a încheiat spunând că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat.

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și în prezent. Invitat la o televiziune de sport din România, Răzvan Lucescu a primit cea mai grea întrebare care îi poate fi adresată unui copil care și-a pierdut părintele: Cum a trecut peste moartea lui Mircea Lucescu? În primă fază, Răzvan a mărturisit că întrebarea e foarte complicată.

”Foarte complicată întrebarea. Nu știu cum să-ți răspund așa. Trăiesc, supraviețuiesc. Nu am dreptul să mă plâng. Dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în acest an, din februarie până acum, a fost greu de acceptat, greu de trecut peste asta. Asta este viața. A fost o conjunctură nefavorabilă, dar nu avem ce face, toată lumea trece prin asta.

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Sunt foarte mult opinii și foarte multe păreri. Cu siguranță că s-au spus multe lucruri neadevărate, s-a exagerat foarte mult. Dacă mă face ceva să sufăr este că el a trăit ultima parte a vieții suferind.. Din cauza bolii. El a fost unul dintre puținii care a crezut cu foarte mare putere că echipa națională poate să se califice și să facă față Turciei. Până la un anumit punct, a arătat că a avut dreptate”, a spus Răzvan Lucescu, la .

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Răzvan Lucescu, despre ultimii ani din viața tatălui său: ”Se stingea, nu mai era el”

În primăvara acestui an, fotbalul românesc nu l-a pierdut doar pe cel mai titrat antrenor din istorie pe care l-a dat această țară, ci și pe un tehnician care a schimbat destine. Decenii la rând, Mircea Lucescu a creat mari echipe în România și în străinătate. În ani grei pentru țara noastră, a demonstrat că fotbalul de la noi poate să exceleze la cel mai înalt nivel în Europa.

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a scos în evidență modul în care ”Il Luce” trăia pentru fotbal. Muncind în fenomen, l-a ținut în viață. Perioada departe de fotbal îl afecta extrem de mult. ”Se stingea, nu mai era el” când nu antrena, dezvăluie Răzvan.

”Cred că ar fi meritat un alt sfârșit de viață. Totuși, a fost omul care a trăit pentru fotbal. Chestia asta l-a ajutat personal să simtă că e în viață. Eu știu ce s-a întâmplat după ce a plecat de la naționala Turciei și până a semnat cu Dinamo Kiev. El se stingea, nu mai era el. Din momentul în care a semnat la Kiev, s-a schimbat, parcă a întinerit.

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A realizat foarte mult, și-a construit mult prea mult, ca să intre în niște polemici, să fie atacat. Noi am reușit la final, când a murit, să înțelegem cât de mare a fost. S-a bucurat foarte tare de momentele în care a câștigat trofee, dar nu știu dacă a văzut de sus totul”, a mai spus Răzvan Lucescu, la postul TV citat.