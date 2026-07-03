Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Postarea sfâșietoare distribuită 

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Portugalia a învins pe Croația, scor 2-1, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale. La finalul meciului din Canada, lusitanii i-au dedicat succesul lui Diogo Jota, colegul decedat în urmă cu exact un an într-un tragic accident. Soția regretatului jucător de la Liverpool, Rute Cardoso, nu a rămas impasibilă și a reacționat pe o platformă de socializare.

Soția lui Diogo Jota a reacționat imediat după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat soțului ei victoria de la Cupa Mondială. Ce a postat Rute Cardoso

Vineri, 3 iulie, la Toronto, a avut loc un meci cu o uriașă încărcătură emoțională. Portugalia a jucat cu Croația, în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, la exact un an de la tragedia petrecută în Spania, acolo unde Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, mureau într-un tragic accident rutier.

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Imediat după după fluierul arbitrului din Norvegia, Espen Eskas, gândul lusitanilor a mers către Diogo Jota, decedat anul trecut la numai 28 de ani. Cel mai emoționat a fost chiar Cristiano Ronaldo. Starul Portugaliei, care a marcat gol de 1-1, s-a dus către banca de rezerve a echipei sale și a luat un tricou pregătit din timp. A fost cel cu numărul 21, purtat de Jota.

, sunt deja pe toate meridianele. Soția fostului star de la Liverpool nu a rămas indiferentă momentelor emoționante petrecute la Toronto. Rute Cardoso a reacționat pe pagina ei de Instagram, acolo unde a distribuit un clip în care apare Ruben Neves, cel care a fost cel mai bun prieten al lui Diogo Jota.

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În acest story de doar câteva secunde, dar extrem de puternic emoțional, Ruben Neves, în prezent la Al Hilal, mărturisește că nu a încetat niciodată să se gândească la prietenul său. Acesta a adăuga că Portugalia va avea ”o forță în plus” pentru a lupta împotriva Spaniei, în faza optimilor de finală de la Cupa Mondială.

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Ruben Neves, mesaj emoționant despre Diogo Jota: ”Încă mai vorbesc cu el!”

care a avut loc pe 3 iulie 2025, pe teritoriul Spaniei. Fotbalistul lui Liverpool și al naționalei Portugaliei se afla în vacanță alături de fratele. La un moment dat, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat. Vehiculul a luat foc, iar cei doi tineri nu au avut nicio șansă.

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Jota nu a fost uitat și este amintit mereu de cel mai bun prieten al său, Ruben Neves. ”Încă mai vorbesc cu el”, a spus, recent, prietenul său apropiat şi fostul său coechipier de la Porto, Wolverhampton şi naționala Portugaliei. La Cupa Mondială 2026, Neves poartă tricoul cu numărul 21 al lui Jota.

Recent, acesta a făcut o dezvăluire extrem de emoționantă legată de ”relația” pe care încă o are cu prietenul său. ”Avem un grup de WhatsApp cu Rute şi Diogo, care există şi acum, şi continuăm să vorbim acolo. De fiecare dată când se întâmplă ceva special, îmi arhivez conversațiile pe WhatsApp, ca să pot continua să-i trimit mesaje”, a spus Neves, conform .