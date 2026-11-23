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Simona Halep a fost impresionată de drama prin care trec cei care dețin Hotelul Alpin, după ce clădirea a fost distrusă de flăcări. Simona Halep deține un hotel în Poiana Brașov la 400 de metri de Hotel Alpin. Incendiul a avut loc în seara de 22 noiembrie, iar pompierii se luptă și acum cu flăcările.

Simona Halep a transmis un mesaj emoționant după incendiul de la Hotel Alpin

Fosta mare tenismenă a anunțat că este profund întristată de situație. „Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță.

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Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a fost mesajul Simonei Halep postat pe secțiunea Story de pe Instagram. Focul a pornit de la terasa unui apartament de la etajele superioare, astfel că 150 de persoane au fost evacuate din imobil. Din fericire nu au existat victime, însă pagubele sunt însemnate.

Potrivit Libertatea după ce au cuprins acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de structura acoperișului, astfel că la 15 ore de la startul incendiului pompierii încă luptau cu flăcărie.

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Pompierii au trimis preventiv mai multe autospeciale la fața locului pentru a stinge flăcările

Vestea bună dată de pompieri e că flăcările nu se mai pot extinde, însă la fața locului au fost trimise suplimentar două autospeciale cu apă și spumă de la ISU Dâmbovița și ISU Harghita și o autocisternă au venit în sprijinul pompierilor deja prezenți în Poiana Brașov. Simona Halep a cumpărat hotelul Drachenhaus în 2017, cu două milioane de euro.

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Redenumit Hotelul Simona Halep, , din cauza crizei care a lovit țara noastră. Astfel, puțini și-au permis prețurile „de lux” stabilite de Simona Halep, în contextul în care o noapte ajungea în perioada de vârf chiar și la 4.000 de euro.