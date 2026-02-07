Sport

Cum a reacționat Sorana Cîrstea după ce a primit trofeul de la Simona Halep la Transylvania Open

Sorana Cîrstea a reușit să câștige turneul Transylvania Open, iar trofeul l-a primit chiar din partea Simonei Halep, cea care este ambasadoare al competiției de la Cluj.
Alex Bodnariu
07.02.2026 | 20:05
Cum a reactionat Sorana Cirstea dupa ce a primit trofeul de la Simona Halep la Transylvania Open
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Sorana Cîrstea a primit trofeul de la Halpe după finala câștigată în fața lui Emma Răducanu la Cluj
În urma unei finale cu Emma Răducanu, pe care a câștigat-o clar, Sorana Cîrstea a avut o reacție surprinzătoare după ce a primit trofeul din partea Simonei Halep, cea care i-a fost coechipieră în echipa României de Fed Cup.

Simona Halep, elogiată de Sorana Cîrstea după finala de la Transylvania Open

Ultimul act al turneului de la Cluj a fost unul fără istoric, asta după ce Sorana Cîrstea a bătut-o pe Emma Răducanu, 6-0, 6-2, fără mari dificultăți pentru numărul 36 WTA. La finalul partidei, a primit trofeul din partea Simonei Halep, cea care este ambasadorul Transylvania Open.

Între Sorana Cîrstea și Simona Halep a existat la un moment dat o relație rece, însă din câte se pare totul este în trecut, iar noua campioană de la Cluj a avut un discurs prin care a evidențiat clar acest lucru.

„Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu, a fost un vis pentru mine să trăiesc acest moment. Apoi voi începe cu dumneavoastră (n.r. publicul), mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții, suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.

 Ați fost absolut minunați, am spus și ieri că joc tenis de la 4 ani, sunt jucătoare profesionistă de 20 de ani, dar o asemenea săptămână n-am trăit niciodată. Vă mulțumesc pentru toate emoțiile și susținerea pe care mi-ați oferit-o, vor rămâne cu mine restul vieții”, a spus Sorana Cîrstea.

Ce a spus Sorana Cîrstea despre iubitul ei după finala cu Emma Răducanu

În tribunele de la Cluj s-au aflat și Ion Țiriac, cât și fiul acestuia, Ion Țiriac Jr., cel care este într-o relație cu Sorana Cîrstea de mai mulți ani. Aceasta a ținut să-i menționeze pe ambii în discursul avut și le-a mulțumit pentru sprijinul acordat.

„Îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Domnului Țiriac, pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat”, a mai spus Sorana Cîrstea.

Cearta dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea

În 2018, Sorana Cîrstea a refuzat să mai vină la echipa României de Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup) și s-a speculat, chiar dacă aceasta nu a spus public, că decizia vine pe fondul unor disensiuni avute cu Simona Halep, cea care atunci era în vârful carierei. Cele două nu au spus niciodată clar care ar fi fost problema, dar acțiunile Soranei arată că lucrurile nu erau tocmai în regulă.

De atunci însă relația a devenit mult mai apropiată și Sorana Cîrstea chiar i-a luat apărarea Simonei Halep după scandalul de dopaj în care aceasta a fost implicată.

