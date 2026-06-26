Sport

Prima reacție a lui Sorin Cârțu după ce U Craiova și-a aflat programul pentru sezonul viitor: „Suntem mai puternici ca anul trecut!”. Video

Universitatea Craiova a aflat programul pentru sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Campioana României va începe lupta de apărare a trofeului acasă, cu UTA. Cum a reacționat Sorin Cârțu.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
26.06.2026 | 17:04
Prima reactie a lui Sorin Cartu dupa ce U Craiova sia aflat programul pentru sezonul viitor Suntem mai puternici ca anul trecut Video
ULTIMA ORĂ
Sorin Cârțu a reacționat direct de la sediul FRF după ce a aflat programul Universității Craiova în noul sezon din SuperLiga. Foto: FANATIK.
ADVERTISEMENT

SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027, care va debuta cu prima etapă în perioada 18-19 iulie. Vineri, 26 iunie, sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a găzduit tragerea la sorți a țintarului. Cum a reacționat Sorin Cârțu după ce a văzut programul Universității Craiova, campioana României.

Sorin Cârțu, reacție după ce a văzut programul Universității Craiova în noul sezon

Agitație mare la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal în ziua de vineri, 26 iunie. Echipele din SuperLiga au aflat programul noului sezon competițional, iar oficialii lor au fost prezenți la tragerea la sorți a țintarului. Sorin Cârțu nu a lipsit, iar după ce a văzut când și cu cine se va duela Universitatea Craiova, a oferit o reacție sinceră.

ADVERTISEMENT

„Am fost și anul trecut la tragere și am căzut și atunci în prima etapă cu UTA. A fost la Arad atunci. Să dea Dumnezeu să fie la fel și anul ăsta. Să se termine la fel. Anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Speranțele noastre să repetăm ce am făcut anul ăsta sunt așa… Nu știu ce fac celelalte echipe.

Mișcările pe care le-am făcut până acum arată că suntem la fel de puternici. Compartimentul defensiv e la fel ca anul trecut și întărit prin prelungirea contractului lui Rus, plus venirea lui Sava, care este o concurență mare în zona respectivă. Am văzut și transferul ăsta al jucătorului de bandă stânga, Ronaldo, care mi se pare un jucător cu o dinamică foarte bună și sunt sigur că ne va ajuta. În plus, încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta”, a spus inițial Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu...
Digi24.ro
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”

Obiectivele oltenilor pentru noul sezon

Oltenii încep sezonul cu un meci european, cu bielorușii de la ML Vitebsk, în preliminariile Champions League, pe 8 iulie, în deplasare, după care, dacă trece mai departe, întâlnește în turul 2 învingătoarea din Borac Banja Luka (Bosnia) – Levski Sofia (Bulgaria). Sorin Cârțu a precizat că focusul principal al echipei este să treacă cu bine de primele confruntări europene.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație: Real Madrid l-a vândut definitiv, la 24 de ore după...
Digisport.ro
Răsturnare de situație: Real Madrid l-a vândut definitiv, la 24 de ore după ce l-a cumpărat!

„Target-urile imediate sunt cele două „duble” (n.r. din Liga Campionilor). Întotdeauna prima e cea mai grea și trebuie să trecem de ea. Apoi cea de-a doua”, a mai declarat Sorin Cârțu după tragerea la sorți.

ADVERTISEMENT

Program Universitatea Craiova SuperLiga 2026-2027

Înainte de debutul în SuperLiga, oltenii au de disputat meciul de Supercupă cu U Cluj, pe 12 iulie, iar apoi returul cu ML Vitebsk, pe 15 iulie, la Craiova. Iată programul complet pentru Universitatea Craiova în noul sezon din SuperLiga:

  • Etapa 1: Universitatea Craiova – UTA Arad
  • Etapa 2: Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
  • Etapa 4: Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Etapa 5: Oțelul Galați – Universitatea Craiova
  • Etapa 6: Universitatea Craiova – FC Voluntari
  • Etapa 7: Rapid – Universitatea Craiova
  • Etapa 8: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj
  • Etapa 9: Corvinul – Universitatea Craiova
  • Etapa 10: Universitatea Craiova – FCSB
  • Etapa 11: Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Etapa 12: Universitatea Craiova – Farul Constanța
  • Etapa 13: Sepsi OSK – Universitatea Craiova
  • Etapa 14: Universitatea Craiova – FC Botoșani
  • Etapa 15: CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • Etapa 16: UTA – U Craiova
  • Etapa 17: U Craiova – Dinamo
  • Etapa 18: Petrolul – U Craiova
  • Etapa 19: FC Argeș – U Craiova
  • Etapa 20: U Craiova – Oțelul
  • Etapa 21: FC Voluntari – U Craiova
  • Etapa 22: U Craiova – Rapid
  • Etapa 23: U Cluj – U Craiova
  • Etapa 24: U Craiova – Corvinul
  • Etapa 25: FCSB – U Craiova
  • Etapa 26: U Craiova – FK Csikszereda
  • Etapa 27: Farul – U Craiova
  • Etapa 28: U Craiova – Sepsi
  • Etapa 29: FC Botoșani – U Craiova
  • Etapa 30: U Craiova – CFR Cluj

Sorin Cârțu a spus totul despre Universitatea Craiova după ce a aflat programul sezonului 2026-2027 din SuperLiga

Nuno Campos, debut „horror” pe banca lui Dinamo. Derby-uri „de foc” pentru „câini”...
Fanatik
Nuno Campos, debut „horror” pe banca lui Dinamo. Derby-uri „de foc” pentru „câini” în primele 8 etape
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investiție uriașă într-un oraș mare din România. Cei mai...
Fanatik
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investiție uriașă într-un oraș mare din România. Cei mai bogați patroni din fotbal, lovitură de grație pentru un ”rival”
Senegal – Irak, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Senegal – Irak, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Prunea s-a întâlnit cu Budescu la mare și a fost năucit: 'Abia vorbea'
iamsport.ro
Prunea s-a întâlnit cu Budescu la mare și a fost năucit: 'Abia vorbea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!