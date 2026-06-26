Prima reacție a lui Sorin Cârțu după ce U Craiova și-a aflat programul pentru sezonul viitor: „Suntem mai puternici ca anul trecut!”. Video

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SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027, care va debuta cu prima etapă în perioada 18-19 iulie. Vineri, 26 iunie, sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a găzduit tragerea la sorți a țintarului. Cum a reacționat Sorin Cârțu după ce a văzut programul Universității Craiova, campioana României.

Sorin Cârțu, reacție după ce a văzut programul Universității Craiova în noul sezon

Agitație mare la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal în ziua de vineri, 26 iunie. iar oficialii lor au fost prezenți la tragerea la sorți a țintarului. Sorin Cârțu nu a lipsit, iar după ce a văzut când și cu cine se va duela Universitatea Craiova, a oferit o reacție sinceră.

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„Am fost și anul trecut la tragere și am căzut și atunci în prima etapă cu UTA. A fost la Arad atunci. Să dea Dumnezeu să fie la fel și anul ăsta. Să se termine la fel. Anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Speranțele noastre să repetăm ce am făcut anul ăsta sunt așa… Nu știu ce fac celelalte echipe.

Mișcările pe care le-am făcut până acum arată că suntem la fel de puternici. Compartimentul defensiv e la fel ca anul trecut și întărit prin prelungirea contractului lui Rus, plus venirea lui Sava, care este o concurență mare în zona respectivă. Am văzut și transferul ăsta al jucătorului de bandă stânga, Ronaldo, care mi se pare un jucător cu o dinamică foarte bună și sunt sigur că ne va ajuta. În plus, încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta”, a spus inițial Sorin Cârțu.

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Obiectivele oltenilor pentru noul sezon

Oltenii încep sezonul cu un meci european, cu bielorușii de la ML Vitebsk, în preliminariile Champions League, pe 8 iulie, în deplasare, după care, Sorin Cârțu a precizat că focusul principal al echipei este să treacă cu bine de primele confruntări europene.

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„Target-urile imediate sunt cele două „duble” (n.r. din Liga Campionilor). Întotdeauna prima e cea mai grea și trebuie să trecem de ea. Apoi cea de-a doua”, a mai declarat Sorin Cârțu după tragerea la sorți.

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Program Universitatea Craiova SuperLiga 2026-2027

Înainte de debutul în SuperLiga, oltenii au de disputat meciul de Supercupă cu U Cluj, pe 12 iulie, iar apoi returul cu ML Vitebsk, pe 15 iulie, la Craiova. Iată programul complet pentru Universitatea Craiova în noul sezon din SuperLiga:

Etapa 1: Universitatea Craiova – UTA Arad

Etapa 2: Dinamo – Universitatea Craiova

Etapa 3: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Etapa 4: Universitatea Craiova – FC Argeș

Etapa 5: Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Etapa 6: Universitatea Craiova – FC Voluntari

Etapa 7: Rapid – Universitatea Craiova

Etapa 8: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

Etapa 9: Corvinul – Universitatea Craiova

Etapa 10: Universitatea Craiova – FCSB

Etapa 11: Csikszereda – Universitatea Craiova

Etapa 12: Universitatea Craiova – Farul Constanța

Etapa 13: Sepsi OSK – Universitatea Craiova

Etapa 14: Universitatea Craiova – FC Botoșani

Etapa 15: CFR Cluj – Universitatea Craiova

Etapa 16: UTA – U Craiova

Etapa 17: U Craiova – Dinamo

Etapa 18: Petrolul – U Craiova

Etapa 19: FC Argeș – U Craiova

Etapa 20: U Craiova – Oțelul

Etapa 21: FC Voluntari – U Craiova

Etapa 22: U Craiova – Rapid

Etapa 23: U Cluj – U Craiova

Etapa 24: U Craiova – Corvinul

Etapa 25: FCSB – U Craiova

Etapa 26: U Craiova – FK Csikszereda

Etapa 27: Farul – U Craiova

Etapa 28: U Craiova – Sepsi

Etapa 29: FC Botoșani – U Craiova

Etapa 30: U Craiova – CFR Cluj