Prima reacție a lui Sorin Cârțu după ce U Craiova și-a aflat programul pentru sezonul viitor: „Suntem mai puternici ca anul trecut!”. Video

SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027, care va debuta cu prima etapă în perioada 18-19 iulie. Vineri, 26 iunie, sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a găzduit tragerea la sorți a țintarului. Cum a reacționat Sorin Cârțu după ce a văzut programul Universității Craiova, campioana României.
Agitație mare la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal în ziua de vineri, 26 iunie. Echipele din SuperLiga au aflat programul noului sezon competițional, iar oficialii lor au fost prezenți la tragerea la sorți a țintarului. Sorin Cârțu nu a lipsit, iar după ce a văzut când și cu cine se va duela Universitatea Craiova, a oferit o reacție sinceră.
„Am fost și anul trecut la tragere și am căzut și atunci în prima etapă cu UTA. A fost la Arad atunci. Să dea Dumnezeu să fie la fel și anul ăsta. Să se termine la fel. Anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Speranțele noastre să repetăm ce am făcut anul ăsta sunt așa… Nu știu ce fac celelalte echipe.
Mișcările pe care le-am făcut până acum arată că suntem la fel de puternici. Compartimentul defensiv e la fel ca anul trecut și întărit prin prelungirea contractului lui Rus, plus venirea lui Sava, care este o concurență mare în zona respectivă. Am văzut și transferul ăsta al jucătorului de bandă stânga, Ronaldo, care mi se pare un jucător cu o dinamică foarte bună și sunt sigur că ne va ajuta. În plus, încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta”, a spus inițial Sorin Cârțu.
Oltenii încep sezonul cu un meci european, cu bielorușii de la ML Vitebsk, în preliminariile Champions League, pe 8 iulie, în deplasare, după care, dacă trece mai departe, întâlnește în turul 2 învingătoarea din Borac Banja Luka (Bosnia) – Levski Sofia (Bulgaria). Sorin Cârțu a precizat că focusul principal al echipei este să treacă cu bine de primele confruntări europene.
„Target-urile imediate sunt cele două „duble” (n.r. din Liga Campionilor). Întotdeauna prima e cea mai grea și trebuie să trecem de ea. Apoi cea de-a doua”, a mai declarat Sorin Cârțu după tragerea la sorți.
Înainte de debutul în SuperLiga, oltenii au de disputat meciul de Supercupă cu U Cluj, pe 12 iulie, iar apoi returul cu ML Vitebsk, pe 15 iulie, la Craiova. Iată programul complet pentru Universitatea Craiova în noul sezon din SuperLiga: