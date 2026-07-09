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Cum a reacționat soția lui Radu Drăgușin după transferul la Fiorentina: ”Abia aștept”

Primul mesaj transmis de partenera lui Radu Drăgușin după ce a anunțat că a plecat de la clubul englez Tottenham. Internaționalul român a semnat cu Fiorentina.
Alexa Serdan
09.07.2026 | 18:45
Cum a reactionat sotia lui Radu Dragusin dupa transferul la Fiorentina Abia astept
Prima reacție a soției lui Radu Drăgușin după transferul la Fiorentina. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Ioana, soția lui Radu Drăgușin, se numără printre persoanele care au reacționat după transferul sportivului la Fiorentina. Tânăra a recurs la o postare scurtă și la obiect prin care a spus ce simte în momentul de față.

Ce spune partenera lui Radu Drăgușin despre semnarea cu Fiorentina

Radu Drăgușin a fost anunțat oficial drept noul jucător al celor de la Fiorentina. Românul a fost transferat de la Tottenham, după ce s-a format ca și jucător în fotbalul italian. A debutat pentru Juventus și mai târziu a jucat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa. Astfel, prin acest nou contract se întoarce în Italia.

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Cunoscutul fundaș i-a cucerit deja pe fanii echipei viola, iar acum a venit rândul partenerei sale de viață să reacționeze. Ioana Stan, cea care i-a devenit soție în ianuarie 2026, a transmis un mesaj inedit. Prin intermediul unui cont de pe rețelele de socializare frumoasa șatenă s-a arătat încântată de schimbarea din cariera sportivului.

E nerăbdătoare să plece din Londra pentru o nouă experiență în Europa. Tânăra abia așteaptă să vadă cum se va desfășura noua etapă alături de românul cu care are o relație sentimentală de lungă durată. În plus, vedeta a ajuns în atenția publicului datorită susținerii uriașe pe care i-o arată internaționalului român.

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„Următorul nostru capitol începe aici. Abia aștept să experimentez toate acestea alături de tine”, a notat soția lui Radu Drăgușin, pe contul personal de Instagram. Mesajul apare în dreptul unor imagini cu fotbalistul care este cel mai bine cotat din România. El a solicitat să plece de la Tottenham în această vară.

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„Bine ați revenit în Italia”, i-a scris o internaută. Altcineva a subliniat: „Îți doresc toate cele bune”, în timp ce o altă persoană i-a transmis mult noroc. „Felicitări, mă bucur enorm pentru voi”, „Dragoste” sau „Bine ați revenit… și acum în orașul meu preferat”, au scris alți internauți.

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Ce salariu va avea Radu Drăgușin la Fiorentina

Radu Drăgușin are în momentul de față un contract valabil pe 5 ani cu Fiorentina. Potrivit presei internaționale, românul va fi remunerat cu o sumă mai mică decât cea pe care o primea de la clubul englez Tottenham. În capitala Angliei primea un salariu anual care se ridica la suma de 3 milioane de euro.

Odată cu plecarea în Italia veniturile sale vor fi de doar 2 milioane de euro. Fotbalistul nu vede partea materială drept un impediment în dezvoltarea sa profesională. Mai mult, fundașul naționalei României este foarte fericit cu această nouă schimbare. A declarat că vrea să revină pe terenul de fotbal cât mai repede.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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