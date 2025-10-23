Cum a reacționat Ștefan Baiaram, exclus din lot de Rădoi, la golul Universității Craiova cu Noah

ADVERTISEMENT

Scos din lot de Mirel Rădoi din motive disciplinare, Ștefan Baiaram a urcat în tribune alături de alți câțiva colegi. De acolo a văzut partida Universitatea Craiova – Noah și golul care i-a adus în avantaj pe olteni.

Ștefan Baiaram, bucurie reținută la golul înscris de Universitatea Craiova cu Noah

Armenii au fost cei care au dominat prima repriză a întâlnirii din etapa a 3-a a grupei de Conference League, însă ”alb-albaștrii” au fost cei care au reușit să înscrie și să intre la pauză cu avantaj pe tabela de marcaj.

Atacantul nigerian Monday Etim, cel care i-a luat locul lui Ștefan Baiaram în primul ”11”, după o combinație excelentă cu Anzor Mekvabishvili și un șut sec la colțul scurt din interiorul careului.

Aflat în tribună lângă alți colegi care nu au putut evolua în duelul împotriva campioanei Armeniei, Baiaram a avut o bucurie reținută la golul echipei sale. El s-a ridicat în picioare, a aplaudat reușita lui Etim și apoi s-a reașezat pe locul său.

De ce l-a scos Mirel Rădoi din lot pe Ștefan Baiaram înaintea meciului cu Noah

Deși inițial s-a aflat în lotul pentru meciul cu Noah din Conference League, Ștefan Baiaram cu doar câteva minute înaintea de primul fluier al duelului de pe stadion ”Ion Oblemenco”.

Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul Universității Craiova s-a enervat foarte tare când a văzut că nu este titular și a avut o reacție de furie. Tehnicianul oltenilor nu a stat prea mult pe gânduri și l-a exclus din lot.

Baiaram și Rădoi nu sunt la primul conflict

În ciuda faptului că a avut un start de sezon foarte bun, Ștefan Baiaram a intrat în dizgrațiile lui Mirel Rădoi. Totul a pornit în urmă cu o lună, la partida de campionat cu Farul Constanța.

Introdus pe teren pentru ultimele 20 de minute, fotbalistul l-a nemulțumit pe antrenor cu atitudinea sa. Rădoi chiar a vrut să-l scoată din teren în ultimele minute, deși efectuase toate schimbările, dar a fost oprit de oamenii din staff.

Din acel moment, Ștefan Baiaram a prins tot mai puține minute. El a fost lăsat pe banca de rezerve la derby-ul cu FCSB, iar tehnicianul oltenilor a explicat că a fost o decizie tactică și nicidecum nu ar fi în conflict cu jucătorul său.