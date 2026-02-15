Cum a reacționat Ștefan Târnovanu, după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB. Dezvăluiri din vestiar: „Toți îl susțin pe Matei Popa”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Reacția lui Ștefan Târnovanu, după ce Matei Popa a devenit titular la FCSB

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, trecut pe linie moartă la FCSB. Președintele C.A. susține că portarul a reacționat pozitiv, chiar dacă a devenit rezerva lui Matei Popa.

, informație dezvăluită de Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW. Cu toate acestea, goalkeeperul de națională al roș-albaștrilor are un comportament exemplar în vestiar.

„Se comportă excelent. Toți îl susțin pe Matei Popa. Ei au fost mereu echipă. Mărturie sunt fotografiile făcute după ce se câștigau trofeele. Ei au ținut tot timpul să facă împreună o fotografie, separat de restul echipei, împreună cu antrenorul.

Și Sabin a fost fotbalist și știe foarte bine. Tot timpul, portarii au fost separat, cu antrenorul lor. Bineînțeles, când a existat chimie. Nu degeaba unul dintre cei mai mari poratri din lume, Petr Cech, nu a acceptat să meargă la Chelsea decât dacă vine cu antrenorul lui de portari.

Este o castă a portarilor și mă bucur că la noi chiar e simbioză. Sunt ok. Ștefan Târnovanu e ok, Lukas Zima e ok. Nu sunt probleme”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În campionatul României, Ștefan Târnovanu n-a mai apărat din 25 ianuarie 2026, când FCSB a fost învinsă la București de CFR Cluj, scor 1-4. De atunci, care a jucat în victoriile cu Csikszereda (1-0), FC Botoșani (2-1) și Oțelul Galați (4-1) și în remiza cu Universitatea Craiova (2-2), din Cupa României.