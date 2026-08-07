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Cum a reacționat Stojilkovic, noul atacant al lui Pancu, după penalty-ul refuzat în UTA – Rapid 0-0: „Arbitrul știe că a greșit!”

Rapid a solicitat o lovitură de pedeapsă în ultimul minut al prelungirilor meciului cu UTA. Cum a reacționat Filip Stojilkovic, noul atacant al lui Daniel Pancu, care a primit galben pentru simulare
Ciprian Păvăleanu
07.08.2026 | 23:50
Cum a reactionat Stojilkovic noul atacant al lui Pancu dupa penaltyul refuzat in UTA Rapid 00 Arbitrul stie ca a gresit
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Reacția lui Filip Stojilkovic după ce Roman i-a refuzat un penalty și i-a arătat cartonașul galben pentru simulare. Foto: Colaj Sportpictures.eu
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UTA și Rapid și-au împărțit punctele la Arad. Cele două formații au remizat alb, însă au fost ocazii importante de ambele părți. Giuleștenii au ratat chiar o ocazie de 3 contra 1, iar la ultima fază au solicitat o lovitură de la 11 metri, însă „centralul” i-a arătat cartonașul galben pentru simulare noului atacant al giuleștenilor.

Filip Stojilkovic acuză centralul de o greșeală gravă în ultimul minut din UTA – Rapid 0-0

Deși nu a venit de mult timp în România, Filip Stojilkovic (26 de ani) a fost introdus în repriza a doua de Daniel Pancu. Elvețianul s-a mișcat destul de bine, iar în finalul partidei a fost în centrul atenției într-o fază din careul advers. Într-un duel cu Pospelov, vârful de atac venit de la Pisa a fost atins și a căzut în interiorul suprafeței de pedeapsă, însă „centralul” George Cătălin Roman a decis să-i arate cartonașul galben pentru simulare. La finalul meciului, el l-a acuzat de o greșeală flagrantă:

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„Cred că arbitrul știe că a făcut o greșeală, o greșeală mare. Nu vreau să vorbesc despre arbitru, toată lumea a văzut cum a fost acest meci. M-a atins pe călcâi, dar nu vreau să îmi pierd energia cu chestiunea asta, mă gândesc la următorul meci”, a declarat Filip Stojilkovic la Prima Sport 1.

Alex Dobre preferă stilul lui Daniel Pancu peste cel al lui Costel Gâlcă

La finalul sezonului trecut, Alex Dobre a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă, fostul antrenor al Rapidului, căruia i-a pus la îndoială felul în care vede fotbalul și strategia pe care o alege la meciuri. În urma declarațiilor, Gâlcă i-a retras banderola de căpitan pentru tot restul sezonului. 

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După meciul de la Arad, atacantul giuleștenilor s-a arătat satisfăcut de modul în care echipa joacă în acest debut de sezon, fiind convins că fotbalul pe care îl practică este mult mai ofensiv: „Un rezultat pozitiv, un punct bun. A fost un meci greu. Cu siguranță ne doream cele trei puncte, dar în meciul de astăzi este bun și un punct. Am avut și ocazia să câștigăm, dar important este că rămânem neînvinși. Prima repriză a fost mai complicată, în a doua am făcut mai bine ce ne-a cerut Mister.

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Din punctul meu de vedere mereu este loc de mai bine. Sunt la Rapid și sunt 100% concentrat aici. Mintea mea este doar la Rapid. După cum ați văzut, avem un joc mai pozitiv, suntem mai organizați, suntem mai uniți, iar acest joc va duce la lucruri frumoase”, a declarat Alex Dobre pentru sursa citată anterior.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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