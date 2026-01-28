Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Umilința primită de FCSB pe teren propriu de la CFR Cluj a declanșat un adevărat „seism” la echipa bucureșteană. Gigi Becali a dezvăluit cum a reacționat tatăl lui Matei Popa după ce a aflat că fiul său va fi noul portar principal al echipei.

Reacția tatălui lui Matei Popa după ce fiul său a fost anunțat noul portar de la FCSB

FCSB are un sezon extrem de dezamăgitor până acum, fiind în antiteză cu cel precedent, în care a dominat autoritar fotbalul românesc și în care s-a remarcat și pe plan extern, în Europa League.

Ultimul meci, 1-4 acasă cu CFR Cluj, l-a determinat pe Gigi Becali să ia personal măsuri. , jucător care respectă regula U21, ci nu de Ștefan Târnovanu sau Lukas Zima. Ce a spus tatăl tânărului fotbalist când a primit vestea.

„Am vorbit cu tatăl lui, care e antrenor de portari. I-am zis că e băiatul lui, să nu zică după… El mi-a zis că are încredere în băiatul lui, că are tăria de caracter să apere. Că dacă era ceva, ar fi spus că nu e cazul, că nu vrea să îl nenorocească.

Are caracter, e tare, asta mi-a zis. A spus că nu este emotiv, a zis că nu contează la el. Asta este hotărârea mea. Nu mai suport să joc cu o aripă lovită și tăiată. Vreau să joc fotbal nu țurca….”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Matei Popa, de fapt

În vârstă de 18 ani, Matei Popa fost luat, în premieră, în cantonamentul echipei din Antalya, în luna ianuarie. FCSB îi are în lot deja, pentru postul de portar, pe Târnovanu, Zima şi Udrea, Matei Popa fiind abia a 4-a variantă.

În acest sezon, tânărul portar a evoluat în cele patru meciuri ale bucureștenilor din Youth League, în dublele cu Lokomotiva Zagreb şi Academia Puskas. care ocupă în prezent postul de antrenor cu portarii la FCSB. Acesta a îmbrăcat în cariera sa tricoul unor formații precum FC Naţional, Poli Timişoara, Internaţional Curtea de Argeş, Pandurii sau U Cluj.

1 februarie 2026 este data la care va debuta în echipa mare a FCSB-ului (Cu Csikszereda, de la ora 20:00)

18 ani are Matei Popa