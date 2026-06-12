Cum a reacționat Toni Iuruc după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit pe „Insula Miliardarilor”

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Simona Halep iubește din nou după divorțul de Toni Iuruc. Sportiva a fost surprinsă în compania noului iubit în vacanță, la Mykonos. Înainte să aibă meciul de retragere programat pe 13 iunie, „Simo” a decis să aibă parte de relaxare în preajma lui Dorin Mateiu, cel supranumit „Regele mezelurilor”.

Toni Iuruc, reacție fără menajamente după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit

Toni Iuruc și Simona Halep au fost căsătoriți preț de aproape un an, între 15 septembrie 2021 – 8 septembrie 2022. Separarea celor doi a surprins pe toată lumea, în condițiile în care sportiva părea mai îndrăgostită ca niciodată. Cum mariajul nu a funcționat, aceștia au decis să pună punct relației.

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La trei ani și jumătate distanță de la divorț, Simona Halep pare să iubească din nou. De această dată, „Simo” a fost surprinsă în prezența lui Dorin Mateiu, cel supranumit „Regele mezelurilor”. Cum imaginile s-au răspândit în mediul online, Toni Iuruc a oferit o primă reacție despre relația fostei soții.

Mai exact, Toni Iuruc a transmis că îi dorește tot binele fostei partenere de viață. Potrivit , omul de afaceri a primit vestea cu surprindere, având în vedere că este plecat din România: „Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”.

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Care este diferența de vârstă între Simona Halep și Dorin Mateiu

Simona Halep (34 de ani) a lăsat trecutul în urmă și își asumă public noua poveste de dragoste, la câțiva ani de la separarea de Toni Iuruc. În spațiul public au apărut deja primele imagini cu fostul lider WTA alături de milionarul Dorin Mateiu (58 de ani). Cei doi au fost fotografiați în ipostaze relaxate în timpul unei escapade romantice pe exotica insulă Mykonos.

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Deși zvonurile despre viața ei sentimentală circulă de luni bune, Simona Halep a preferat să păstreze discreția și nu a oferit comentarii. În schimb, curiozitatea publicului s-a mutat rapid către diferența de vârstă dintre cei doi. decât fostul lider WTA, . Acest detaliu nu pare să fie însă un obstacol în calea fericirii lor, fostul partener de viață, Toni Iuruc, fiind cu 11 ani mai în vârstă.