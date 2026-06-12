Sport

Cum a reacționat Toni Iuruc după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit pe „Insula Miliardarilor”

Toni Iuruc a oferit o reacție fără menajamente după ce au apărut în spațiul public primele imagini cu Simona Halep și noul ei iubit, Dorin Mateiu.
Iulian Stoica
12.06.2026 | 15:01
Cum a reactionat Toni Iuruc dupa ce a vazut imaginile cu Simona Halep si noul iubit pe Insula Miliardarilor
ULTIMA ORĂ
Toni Iuruc, reacție fără menajamente după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Simona Halep iubește din nou după divorțul de Toni Iuruc. Sportiva a fost surprinsă în compania noului iubit în vacanță, la Mykonos. Înainte să aibă meciul de retragere programat pe 13 iunie, „Simo” a decis să aibă parte de relaxare în preajma lui Dorin Mateiu, cel supranumit „Regele mezelurilor”.

Toni Iuruc, reacție fără menajamente după ce a văzut imaginile cu Simona Halep și noul iubit

Toni Iuruc și Simona Halep au fost căsătoriți preț de aproape un an, între 15 septembrie 2021 – 8 septembrie 2022. Separarea celor doi a surprins pe toată lumea, în condițiile în care sportiva părea mai îndrăgostită ca niciodată. Cum mariajul nu a funcționat, aceștia au decis să pună punct relației.

ADVERTISEMENT

La trei ani și jumătate distanță de la divorț, Simona Halep pare să iubească din nou. De această dată, „Simo” a fost surprinsă în prezența lui Dorin Mateiu, cel supranumit „Regele mezelurilor”. Cum imaginile s-au răspândit în mediul online, Toni Iuruc a oferit o primă reacție despre relația fostei soții.

Mai exact, Toni Iuruc a transmis că îi dorește tot binele fostei partenere de viață. Potrivit CanCan, omul de afaceri a primit vestea cu surprindere, având în vedere că este plecat din România: „Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”.

ADVERTISEMENT
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată...
Digi24.ro
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată de un avion de pasageri israelian

Care este diferența de vârstă între Simona Halep și Dorin Mateiu

Simona Halep (34 de ani) a lăsat trecutul în urmă și își asumă public noua poveste de dragoste, la câțiva ani de la separarea de Toni Iuruc. În spațiul public au apărut deja primele imagini cu fostul lider WTA alături de milionarul Dorin Mateiu (58 de ani). Cei doi au fost fotografiați în ipostaze relaxate în timpul unei escapade romantice pe exotica insulă Mykonos.

ADVERTISEMENT
Toni Iuruc
Digisport.ro
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos

Deși zvonurile despre viața ei sentimentală circulă de luni bune, Simona Halep a preferat să păstreze discreția și nu a oferit comentarii. În schimb, curiozitatea publicului s-a mutat rapid către diferența de vârstă dintre cei doi. „Regele mezelurilor” este considerabil mai în vârstă decât fostul lider WTA, între ei fiind o barieră de 24 de ani. Acest detaliu nu pare să fie însă un obstacol în calea fericirii lor, fostul partener de viață, Toni Iuruc, fiind cu 11 ani mai în vârstă.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea – Emma Răducanu, în turul 2 la WTA Queen’s. Jaqueline Cristian,...
Fanatik
Sorana Cîrstea – Emma Răducanu, în turul 2 la WTA Queen’s. Jaqueline Cristian, eliminată de Katie Boulter
Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa...
Fanatik
Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista columbiană decât Italia
Gol istoric în prima zi a Campionatului Mondial! Recordul stabilit de Coreea de...
Fanatik
Gol istoric în prima zi a Campionatului Mondial! Recordul stabilit de Coreea de Sud
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Andrei Nicolescu, scandal uriaș cu Decebal Rădulescu și Vali Moraru în direct: 'Aveți...
iamsport.ro
Andrei Nicolescu, scandal uriaș cu Decebal Rădulescu și Vali Moraru în direct: 'Aveți informația de la un șpriț cu cineva!' / 'Azi mi-ați dovedit că mințiți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!