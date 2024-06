Cum a reacționat un bărbat când a văzut ce i-a gătit soția sa. Povestea cuplului a devenit virală pe internet

Cum a reacționat un bărbat când a văzut ce i-a gătit soția sa. cuplului a devenit virală pe internet, după ce femeia a dezvăluit ipostaza în care a fost pusă. Internauții i-au lăsat numeroase mesaje.

În ce fel s-a comportat un bărbat când a realizat ce i-a pregătit la masă partenera de viață. Au devenit cunoscuți pe social media, acolo unde a fost expusă întreaga relatare. Gestul frumos s-a transformat într-o mică dispută.

O femeie a dezvăluit că a gătit pentru soțul său, deși nu avea prea mare tragere de inimă. S-a supus dorinței partenerului și a mers în bucătărie, a scos din frigider două ouă și le-a ”trântit” într-o tigaie cu puțin ulei.

Aceasta a ținut să mai precizeze că mai avea doar 4 ouă în casă, soțul său cerând numai 2. Ultimele ar fi trebuit să fie pentru doamnă, care avea să le pregătească a doua zi, la micul dejun, doar că a fost pusă într-o situație neașteptată.

„Dh (soțul drag) a vrut niște ouă pentru cină și m-a chemat să i le fac, nu am vrut în mod special, dar am făcut-o. Am scos două pentru el, iar ultimele două erau pentru mine, pe care urma să le mănânc la micul dejun.

I-am făcut ouăle și nu au ieșit așa cum a vrut el, așa că s-a plâns și a crezut că asta îl îndreptățește la ouăle mele. AIBU (sunt eu nerezonabilă) să cred că el ar fi trebuit să își gătească singur ouăle.

Eu nu ar trebui să pierd nimic pentru că m-a pus să le fac și nu i-a plăcut rezultatul. Sau are dreptate și cum nu i-am făcut ouăle așa cum îi plăceau lui i le datorez pe ale mele?”, a scris femeia pe Internet, relatează .

Ce mesaje a primit femeia

Femeia care și-a povestit pățania pe social media a primit numeroase mesaje de la oameni. Majoritatea au fost de părere că a procedat corect și că nu ar trebui să cedeze, să îi dea cele două ouă din frigider.

„De ce i-ai gătit ouăle?”, a fost curios să știe un internaut, mai arată sursa citată. „Pentru că a crezut că le voi face mai bine decât el, dar nu au ieșit bine”, a răspuns cea care a postat povestea pe Internet.

„Sunteți departe de orice magazin sau aveți un buget extrem de mic? Dacă vrea ouăle, atunci poate să iasă în oraș pentru mai multe” sau „Este nerecunoscător și nu aș mai găti pentru el”, sunt alte comentarii primite de femeie.