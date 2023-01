Cum a reacționat un chelner atunci când a văzut cât bacșiș a lăsat Mircea Badea: “Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați”

Mircea Badea a povestit cum a reacționat un chelner după ce a văzut cât bacșiș a lăsat la un restaurant din SUA. Ce l-au întrebat angajații localului pe prezentatorul de la Antena 3 CNN?

Mircea Badea a dezvăluit care a fost reacția unui chelner când a văzut cât bacșiș i-a lăsat. Întrebarea primită de prezentatorul TV

și-a adus aminte de o întâmplare de care a avut parte la un restaurant cunoscut din New York, situat în apropiere de Central Park.

ADVERTISEMENT

După ce a terminat de consumat preparatele culinare, Mircea Badea a cerut nota de plată. Vedeta a lăsat un bacșiș de 10%, știind că așa e obiceiul.

La un moment dat, chelnerul a venit la masa la care stătea prezentatorul TV. Acesta l-a întrebat dacă a fost totul în regulă cu mâncarea.

ADVERTISEMENT

Inițial, vedeta nu a realizat de ce i-a fost adresată această întrebare. Chelnerul a explicat apoi că în SUA există obiceiul ca oamenii să lase un bacșiș de 20% la restaurant, astfel că 10% a fost prea puțin, lucru care i-a îngrijorat pe angajații localului unde a fost Mircea Badea.

“Am fost la New York la restaurantul Quality Meats. Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10% bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă.

ADVERTISEMENT

‘A fost totul ok? V-a deranjat ceva?’, am fost întrebați. Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: ‘dar de ce întrebați?’

Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20%. Noi am dat prea puțin, asta era ideea.”, a relatat Mircea Badea în emisiunea pe care o prezintă la Antena 3 CNN, În gura presei, notează .

ADVERTISEMENT

În România, la restaurant, suma lăsată la bacșiș trebuie să fie de aproximativ 10-15% din valoarea totală a notei de plată, însă nu este o regulă general valabilă, ci depinde de fiecare client în parte.

ADVERTISEMENT

În schimb, în alte țări, se lasă mai mult bacșiș, așa cum este în SUA. Suma pe care o lasă oamenii pe post de bacșiș depinde de fiecare țară, precum și de resursele financiare ale clienților sau de serviciile oferite.

În România, . Potrivit legii, bacșișul va fi între 0 și 15% din valoarea consumației.