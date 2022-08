Cum a reacționat un turist american când a văzut că are de plătit 60 de lei pe un mic dejun. S-a întâmplat în București

Cum a reacționat turistul când a văzut că are de plătit 60 de lei pe un mic dejun. S-a întâmplat într-un local din centrul orașului București, unde cel mai probabil acesta a fost cazat. Mesajele internauților nu au întârziat să apară.

Turistul american pare să promoveze locurile în care ajunge în această lume, unul fiind chiar noastră. Bărbatul călătorește foarte mult și postează lucrurile care îi plac, recomandă și vine cu sfaturi pentru fanii săi.

TikTokerul, care poate fi urmărit pe acest cont de socializare sub numele Oops, I moved again!, le-a arătat tuturor micul dejun pe care l-a savurat într-o cafenea din București, dar și cât a plătit la final pe consumație.

„Cum îmi place să-mi încep diminețile, în inima Capitalei”, a spus turistul pe pagina personală.

Concret, tânărul a comandat un meniu clasic care include mai multe gustări, dar și un suc, un ceai și un croissant. Pentru toate aceste bunătăți turistul american a scos din buzunar suma de aproximativ 12 dolari.

Așadar, a achitat circa 60 de lei și i s-a părut că nu a fost o sumă foarte mare în contextul în care în ultima perioadă prețul produselor alimentare au crescut destul de mult. Brânza a depășit costul alimentelor din carne.

How I like to start my mornings, in the heart of the capital 😋🇷🇴