Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să credem”

Hotelul pe care Simona Halep îl deține în stațiunea montană Poiana Brașov a avut parte de mulți turiști în perioada Crăciunului și Revelionului. Recent, reprezentanții unității de cazare din centrul țării au postat, în online, mesajul lăsat de un turist care a trecut prin locația deținută de marea noastră sportivă.

Cât i-a costat pe turiști să petreacă sărbătorilor la hotelul deținut de Simona Halep în Poiana Brașov

Românii cu dare de mână, care au dorit să petreacă un Revelion de lux, au putut alege în această iarnă hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile pentru sejururile de sărbători au fost extrem de piperate. Și cele oferite au fost însă pe măsură. Astfel, pentru noaptea dintre ani s-a organizat o petrecere fastuoasă.

Dacă ne uităm la tarifele recente, acestea nu au fost deloc modeste, ba dimpotrivă. Un sejur de patru zile începea de la 1.430 de euro per persoană și putea ajunge până la 2.080 de euro pentru camerele de lux. Aceste oferte au iscat reacții printre români. Mulți au fost deranjați de sumele cerute pentru o noapte de Revelion.

(oferta pentru 30 Decembrie 2025 – 3 Ianuarie 2026), erau uriașe. Astfel, circa 7.300 lei pe persoană pentru un pachet de 4 nopți cu demipensiune. Au fost turiști care au au raportat sume mult mai mari, între 2.860 și 4.160 de euro per cuplu, în funcție de pachet și momentul rezervării, notează site-ul .

Recenzia lăsată de un turist care a petrecut sărbătorile la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să credem”

Aceste prețuri de-a dreptul uriașe pentru nivelul de trai din țara noastră i-a revoltat pe unii români. Pe de altă parte, au existat și mulți turiști, care au trăit pe viu experiența acomodării la hotelul Simonei Halep, iar apoi au ieșit public cu aprecieri.

Chiar în această perioadă, pe platformele de socializare, la doar câteva zile după evenimentele desfășurate în locație de Crăciun și Revelion, reprezentanții unității de cazare au făcut publice mai multe recenzii lăsate de o parte dintre turiștii au călcat pragul locației de 4 stele din județul Brașov.

Un bărbat care s-a aflat la a doua vizită în hotel a povestit, în câteva rânduri, experiența avută în locație. El a lăudat interacțiunea cu angajații și a scos în evidență până și modul în care a fost primit la sosirea la recepție.

”Felicitări pentru echipă, vă mulțumim! La prima vizită am crezut că am avut noi noroc să fim tratați atât de bine, dar astăzi, la a doua vizită, încă nu ne vine să credem calitatea produselor și calitatea echipei, începând cu băiatul care ne-a ajutat cu bagajele.

Domnul Peter cu focul de tabără, colegii de la recepție și cei de la restaurant. Vă mulțumim!”, a fost mesajul turistului, publicat, într-un story, pe contul oficial de al Hotelului Simona Halep din Poiana Brașov.

Ce spun turiștii străini care s-au cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

La modul general, au fost impresionați. Hotelul are aproape o notă maximă la recenzii: 9.6 din 10. Nu doar românii, ci și străinii au fost impresionați de cele întâlnite aici.

”Am petrecut un weekend cu soția mea. Am fost plăcut surprinși, în primul rând, de amabilitatea personalului hotelului. Hotelul, care este deschis de aproape 1 an, este foarte modern și se vede clar că a fost proiectat de profesioniști. Designul detaliat, materialele de calitate, controlul iluminatului, climatizarea digitalizată.

De asemenea, restaurantul este decorat cu gust, mâncarea este proaspătă și servită cu mult gust de către personalul extrem de amabil. Micul dejun foarte bun, cu multe opțiuni. În concluzie, cu siguranță ne vom întoarce. Prețurile sunt comparabile cu cele ale hotelurilor de 4 și 5 stele, dar acest hotel include și micul dejun în preț. Parcare gratuită, supraveghere video. Mulțumim frumos!”, a scris un turist, în engleză.

Iată și alte recenzii lăsate de turiști: