Cum a reacţionat vestiarul după interviul halucinant al lui Daniel Paraschiv: “E frustrant! Nu sunt de acord, nu ştiu de ce a ajuns să zică asta” Ce calcule îşi fac rapidiştii pentru cupele europene

Meciul cu Dinamo din etapa a 6-a a play-off-ului este unul de tristă amintire pentru toți susținătorii lui Rapid. Formația din Ștefan cel Mare s-a impus cu scorul de 3-1 și a urcat pe locul 4 în clasament, giuleștenii picând pe locul 5. Mai mult decât atât, Daniel Paraschiv a avut interviu greu de digerat după fluierul final de pe Arena Națională.

Cum a reacţionat vestiarul lui Rapid după interviul halucinant al lui Daniel Paraschiv

Daniel Paraschiv s-a arătat extrem de afectat după înfrângerea în fața lui Dinamo și a declarat, la flash-interviu, că Rapid are cel mai slab grup din play-off-ul SuperLigii. Declarațiile atacantului vin într-un moment dificil, în condițiile în care Rapid a căzut pe poziția a 5-a în clasament, iar locul care duce în cupele europene este în pericol.

Cristi Manea a fost invitatul lui Robert Niță în cea mai recentă ediție a emisiunii „FANATIK RAPID” și a comentat declarațiile colegului său. Mai exact, fundașul susține că, în niciun caz, , iar vorbele lui Daniel Paraschiv au venit la cald, pe fond de frustrare.

„A zis că suntem cel mai slab grup din primele 6? Adică noi, jucătorii? Eu nu cred! Mi se pare că suntem toți bine, atât străinii, cât și românii. Am ieșit cu toții împreună la o masă, nu sunt de acord cu ce spune el. Ok, declarațiile au venit după ce am pierdut un meci, când supărarea e mare, la cald. Eu zic că suntem un grup destul de unit.

Grupul Rapidului este mai bun decât locul 5 din clasament! Suntem niște băieți care nu au creat probleme, așa mi se pare, din experiența mea. Am fost în multe grupuri, mai erau unii jucători cu fițe și figuri, însă aici nu e cazul. Orice ni s-a cerut să facem, asta am încercat să aplicăm. Că îți iese sau nu, asta e altceva. Se mai ivesc, la o echipă, și nemulțumiri, însă răutăți între colegi nu au existat. Chiar nu știu de ce s-a ajuns în situația asta. Eu cred că va veni o reacție a echipei în următoarele meciuri”, a declarat Cristi Manea.

Ce calcule îşi fac rapidiştii pentru cupele europene

În continuare, fundașul lateral s-a arătat optimist că Rapid poate câștiga toate cele patru meciuri rămase de disputat, astfel că un loc de cupe europene poate fi atins. În caz contrar, Manea este de părere că sezonul ar fi ratat. Totodată, internaționalul giuleștenilor a recunoscut că există o teamă în vestiar, în contextul în care .

„Eu chiar cred că putem câștiga toate meciurile până la final, iar atunci nu știi unde te poți clasa. Mi se pare ciudat și frustrant, de exemplu: îi bați de trei ori pe cei de la Dinamo, pierzi acum un meci cu ei și se schimbă totul. Lăsând la o parte jocul, i-am bătut de trei ori, nu a fost noroc, înseamnă că am fost mai buni. Acesta este play-off-ul, nu ai ce face. Eu zic că am avut o perioadă în care eram acolo sus, pe primul loc. O campioană nu este mereu echipa care joacă cel mai bine. Mi se pare că am avut o perioadă în care am legat victorii, chiar dacă jocul nu era cel mai bun, iar atunci am arătat ca o echipă campioană.

Sistemul acesta cu play-off este puțin frustrant, îți taie din puncte. Dacă rămâneau punctele la fel, cred că multe echipe ar fi fost mai în spate. Dacă nu se înjumătățeau, era total altceva. Mi se pare mult mai avantajos să intri în play-off cu punctele făcute, pentru că, în acest context, acum este mai bine pentru cei din spate. Clar există o frică, e ceva ciudat că riscăm să nu prindem cupele europene. Am fost atât de aproape în atâția ani, eu am fost anul trecut și am simțit frustrarea. Există o teamă, însă nu este nimic pierdut, se poate! Mai ales că acum și locul 4 duce la baraj, este o șansă uriașă de care noi trebuie să profităm. Cred că este inacceptabil să nu prindem cupele europene în acest an, ar fi un eșec total. Eu cred că s-a mai închegat echipa față de anii trecuți.

O clasare pe locul 5 ar fi un eșec mare! Dacă e să o luăm cronologic, anul trecut am terminat pe 5, acum doi ani pe 6, a existat un mic progres. Acum e cam târziu, iar suporterii, conducerea și toată lumea ar merita o clasare în primele trei a Rapidului. Nu știu dacă am căzut de pe locul trei în timpul sezonului regulat, dar au crescut clar așteptările”, a conchis Cristi Manea.