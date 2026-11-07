Sport

Cum a refuzat-o Adrian Ilie pe Real Madrid! „Cobra” le-a explicat spaniolilor decizia luată

Dragoș Petrescu
07.11.2026 | 16:55
Cum a refuzato Adrian Ilie pe Real Madrid Cobra lea explicat spaniolilor decizia luata
ULTIMA ORĂ
Adrian Ilie a dezvăluit de ce nu a ajuns la Real Madrid după Mondialul din 1998 // FOTO: colaj FANATIK
Adrian Ilie a dezvăluit de ce nu a ajuns la Real Madrid! „Cobra”, poveste neștiută despre oferta „galacticilor”
ADVERTISEMENT

Adrian Ilie a fost foarte aproape de unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale fotbalului românesc. După un sezon excelent la Valencia și un Campionat Mondial reușit în 1998, atacantul român a intrat în atenția celor de la Real Madrid. Mutarea nu s-a mai realizat însă, iar „Cobra” a dezvăluit într-un interviu acordat publicației AS cum a reacționat la interesul galacticilor și de ce a rămas, în cele din urmă, pe Mestalla.

Adrian Ilie, dorit de Real Madrid după Mondialul din 1998! Cum a blocat Valencia transferul

Ajuns la Valencia în iarna lui 1998, Adrian Ilie a avut un impact imediat în fotbalul spaniol. A marcat 12 goluri în primele luni petrecute la echipă, iar prestațiile sale au atras atenția marilor cluburi europene. După turneul final din Franța, Real Madrid și-a manifestat interesul pentru atacantul român, însă conducerea Valenciei nu a dorit să renunțe la el.

ADVERTISEMENT

„Cobra” a povestit că vestea i-a fost transmisă chiar de Pedro Cortés, președintele clubului de atunci. Acesta i-a explicat că Real Madrid îl dorește, dar i-a spus foarte clar că nu va fi lăsat să plece. Ilie a încercat să gestioneze situația, însă declarațiile sale au provocat nemulțumirea suporterilor valencieni.

Fără să stăpânesc prea bine limba, am făcut niște declarații în care am spus că, dacă mă vrea Real Madrid, voi pleca. Fanii m-au huiduit timp de câteva etape”, a rememorat fostul internațional român pentru AS.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

De ce a ales Adrian Ilie să rămână la Valencia, deși îl dorea Real Madrid

Pedro Cortés nu și-a schimbat poziția, iar Adrian Ilie a acceptat în cele din urmă decizia conducerii. Atacantul român susține că era fericit la Valencia și că nu a avut probleme să-și respecte contractul, în ciuda interesului venit din partea unui club care tocmai câștigase Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme”...
Digisport.ro
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme” spectaculos! Cât a slăbit și cum arată în prezent

Întrebat dacă și-ar fi dorit să joace alături de nume precum Davor Šuker, Predrag Mijatović, Raúl, Fernando Hierro, Roberto Carlos sau Fernando Redondo, „Cobra” a preferat să nu spună că regretă ratarea transferului. A explicat că perioada petrecută la Valencia a fost atât de frumoasă încât nu poate afirma că ar fi vrut să plece.

ADVERTISEMENT

Era o echipă foarte bună, dar m-am simțit atât de bine la Valencia încât nu pot spune că mi-ar fi plăcut să merg la Real Madrid. Din respect, nu pot și nici nu ar trebui să spun asta”, a declarat Adrian Ilie.

Alegerea s-a dovedit una importantă pentru cariera sa. În cei patru ani și jumătate petrecuți la Valencia, românul a câștigat titlul de campion în Primera Division, Cupa și Supercupa Spaniei, dar a ajuns și în două finale consecutive de Liga Campionilor, în 2000 și 2001.

ADVERTISEMENT
Serie A, live în etapa 11. Cagliari – Frosinone 1-0, cu Daniel Bîrligea...
Fanatik
Serie A, live în etapa 11. Cagliari – Frosinone 1-0, cu Daniel Bîrligea titular în premieră la oaspeți!
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. CSM București, meci greu cu...
Fanatik
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. CSM București, meci greu cu Brest. Gloria Bistrița, favorită cu Podravka
Csikszereda – U Cluj 0-0, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Doar remiză cu...
Fanatik
Csikszereda – U Cluj 0-0, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Doar remiză cu „lanterna roșie” pentru echipa lui Bergodi!
Tags:
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Transfer spectaculos în SuperLiga! Fostul jucător de la Benfica și de la Gladbach...
iamsport.ro
Transfer spectaculos în SuperLiga! Fostul jucător de la Benfica și de la Gladbach a semnat: ”O să fie titular din start”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!