Cum a refuzat-o Adrian Ilie pe Real Madrid! „Cobra” le-a explicat spaniolilor decizia luată

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Adrian Ilie a fost foarte aproape de unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale fotbalului românesc. După un sezon excelent la Valencia și un Campionat Mondial reușit în 1998, atacantul român a intrat în atenția celor de la . Mutarea nu s-a mai realizat însă, iar „Cobra” a dezvăluit într-un interviu acordat publicației cum a reacționat la interesul galacticilor și de ce a rămas, în cele din urmă, pe Mestalla.

Adrian Ilie, dorit de Real Madrid după Mondialul din 1998! Cum a blocat Valencia transferul

Ajuns la Valencia în iarna lui 1998, Adrian Ilie a avut un impact imediat în fotbalul spaniol. A marcat 12 goluri în primele luni petrecute la echipă, iar prestațiile sale au atras atenția marilor cluburi europene. După turneul final din Franța, Real Madrid și-a manifestat interesul pentru atacantul român, însă conducerea Valenciei nu a dorit să renunțe la el.

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„Cobra” a povestit că vestea i-a fost transmisă chiar de Pedro Cortés, președintele clubului de atunci. Acesta i-a explicat că Real Madrid îl dorește, dar i-a spus foarte clar că nu va fi lăsat să plece. Ilie a încercat să gestioneze situația, însă declarațiile sale au provocat nemulțumirea suporterilor valencieni.

„Fără să stăpânesc prea bine limba, am făcut niște declarații în care am spus că, dacă mă vrea Real Madrid, voi pleca. Fanii m-au huiduit timp de câteva etape”, a rememorat fostul internațional român pentru AS.

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De ce a ales Adrian Ilie să rămână la Valencia, deși îl dorea Real Madrid

Pedro Cortés nu și-a schimbat poziția, iar a acceptat în cele din urmă decizia conducerii. Atacantul român susține că era fericit la Valencia și că nu a avut probleme să-și respecte contractul, în ciuda interesului venit din partea unui club care tocmai câștigase Liga Campionilor.

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Întrebat dacă și-ar fi dorit să joace alături de nume precum Davor Šuker, Predrag Mijatović, Raúl, Fernando Hierro, Roberto Carlos sau Fernando Redondo, „Cobra” a preferat să nu spună că regretă ratarea transferului. A explicat că perioada petrecută la Valencia a fost atât de frumoasă încât nu poate afirma că ar fi vrut să plece.

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„Era o echipă foarte bună, dar m-am simțit atât de bine la Valencia încât nu pot spune că mi-ar fi plăcut să merg la Real Madrid. Din respect, nu pot și nici nu ar trebui să spun asta”, a declarat Adrian Ilie.

Alegerea s-a dovedit una importantă pentru cariera sa. În cei patru ani și jumătate petrecuți la Valencia, românul a câștigat titlul de campion în Primera Division, Cupa și Supercupa Spaniei, dar a ajuns și în două finale consecutive de Liga Campionilor, în 2000 și 2001.