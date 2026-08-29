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Cum a refuzat Sabin Ilie 500.000 de dolari. Gestul l-a șocat pe Giovanni Becali

Sabin Ilie a făcut o dezvăluire uluitoare. Fostul mare atacant al Stelei a refuzat 500.000 de dolari. Impresarului Giovanni Becali nu i-a venit să creadă
Cristian Măciucă
29.08.2026 | 21:50
Cum a refuzat Sabin Ilie 500000 de dolari Gestul la socat pe Giovanni Becali
EXCLUSIV FANATIK
Cum a refuzat Sabin Ilie 500.000 de dolari. Gestul l-a șocat pe Giovanni Becali. FOTO: Fanatik
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Sabin Ilie (51 de ani) rămâne unul dintre cei mai mari atacanți ai României. Fostul golgheter al Stelei a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum s-a făcut transferul la Fenerbahce, după ce a refuzat un salariu de 500.000 de dolari pe an.

Sabin Ilie, culisele transferului la Fenerbahce

În acest sezon, Fenerbahce atacă supremația lui Galatasaray în campionatul Turciei. „Galben-albaștrii” și-au făcut o super echipă din care nu lipsesc Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood sau N’Golo Kanté. La formația de pe  „Şükrü Saracoğlu” a jucat și Sabin Ilie, care a fost transferat de la Steaua, în 1997 pentru suma de 900.000 de euro.

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„Când am semnat cu Fenerbahce, aveam 5000 de dolari pe an la Steaua. Am ajuns acolo, vorbeam în engleză doar trei cuvinte: mama, tata, papa. A venit președintele de la Fenerbahce cu 7 bodyguarzi la hotel, s-a așezat lângă Giovanni și mi-a zis ‘Îți dă salariu 500.000 pe an’.

Știi ce am făcut? ‘Refuz!’ de la 5000 la 500.000. Se uita Giovanni la mine, nu îi venea să creadă. Eram un copil atunci, fără minte. ‘Dar nu mai bine facem noi altceva? Să îmi dea și mie 100.000 cash la început de ani și semnez’. Zice președintele bașkan ‘Îți dau 100.000 acum, dar să nu mai ceri alții’.

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Giovanni zicea și dup-aia. ‘Mie nu îmi vine să cred că ai refuzat 500.000 de la 5000’”, a dezvăluit Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Sabin Ilie a jucat însă doar 6 luni la Fenerbahce, care, în ianuarie 1998 l-a cedat la Kocaelispor pentru doar 300.000 de euro. Fostul mare atacant român a îmbrăcat tricoul galben-albastru de 16 ori, reușind să marcheze 3 goluri și să dea 1 assist.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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