Cum a reintrat în formă Serena Williams după ce a născut! Antrenamentele care i-au adus revanşa cu Halep. Video

Serena Williams este în cea mai bună formă fizică din ultimii ani, chiar dacă a născut o fetiță în septembrie 2017. Americanca a reușit printr-un program strict de dietă și antrenamente să revină în prim planul tenisului mondial, cu un joc peste ceea ce arăta înainte de sarcină.

Jucătoarea americancă a învins-o fără drept de apel pe Simona Halep, după doar o oră și 20 de minute, scor 3-6, 3-6, iar Cristian Tudor Popescu a analizat în exclusivitate pentru FANATIK partida dintre cele două super jucătoare.

La scurt timp după încheierea partidei Simona Halep – Serena Williams, Mats Wilander a făcut o analiză amplă a întâlnirii din sferturile de finală și a dezvăluit care au fost punctele forte ale americancei, care a lăsat-o fără replică pe jucătoarea noastră.

Serena Williams s-a retras din circuit pentru o perioadă îndelungată în 2017, după ce a rămas însărcinată și a născut o fetiță pe 1 septembrie, însă acum, la 39 de ani, pare foarte departe de momentul retragerii, chiar dacă a fost un pas să moară în urma unor complicații: „Aproape am murit când am dat naștere fetiței mele, Olympia. Am suferit o nouă intervenție chirugicală după ce din cauza unei tuse puternice mi s-a deschis operația, iar doctorii mi-au găsit un hematom imens în abdomen. Apoi m-am întors pe masa de operație pentru o intervenție menită să oprească cheagurile de sânge să ajungă în plămâni”, mărturisea Serena într-un interviu pentru revista Vogue.

Jucătoarea a revenit însă pe teren după doar șapte luni, ceea ce spune multe despre forța și dorința Serenei Williams de a juca tenis în continuare la nivel înalt, chiar dacă atunci a părut o decizie pripită și a pierdut în fazele inferioare la Indian Wells și Miami Open: „A fost o experiență bună pentru că a văzut ce trebuie să facă pentru a reveni la forma sa”, spunea la acel moment Patrick Mouratoglou, antrenorul său.

Iar Serena Williams a făcut tot ce a ținut de ea pentru a reveni la un nivel înalt și de atunci a mai jucat patru finale de Grand Slam: două în 2018 la Wimbledon și US Open și în 2019 din nou la Wimbledon și US Open. Însă munca depusă de americancă pentru a reveni în topul celor mai bune jucătoare din lume a fost una dintre cele mai grele încercări din cariera sportivei americane.

Antrenamentele care i-au adus revanşa în faţa Simonei Halep după finala pierdută la Wimbledon

Deși Serena Williams nu este un mare fan al antrenamentelor în sală, americanca a tras tare să revină chiar în timpul sarcinii, dar mai ales după ce a născut și a muncit sute și sute de ore. Astfel, a urmat un program extrem de dur, dar doar atât cât să își mențină corpul sănătos și să fie ferită de accidentări. Mackie Shilstone a fost cea care a pus la punct un program de exerciții urmat de o dietă strictă pentru ca Serena să își îmbunătățească rezistența, flexibilitatea și funcționalitatea mușchilor.

„După ce a născut, Serena a trebuit să își reclădească tot corpul”, a explicat Patrick Mouratoglou. Și de aici începe o muncă titanică pentru Serena Williams și toți cei care au făcut parte din echipa ei: „Am pregătit un program pentru ca ea să revină la forma cea mai bună, inclusiv nutriție, fitness și bineînțeles tenis”, explica același Mouratoglou conform Washington Post.

Serena Williams a urmat o dietă extrem de strictă, raw vegană, chiar dacă în același timp a alăptat-o pe Olympia: „Devenisem vegană. Nu am mâncat deloc zahăr! Mâncam 100% sănătos. Am început să plâng când am decis să nu o mai alăptez pe Olympia. În doar zece zile am slăbit aproape cinci kilograme”, mărturisea sportiva în 2018 după revenirea la Wimbledon.

Dieta și programul de exerciții al Serenei Williams

Dieta și programul de exerciții al Serenei Williams poate fi consultat în totalitate pe site-ul workoutinfoguru.com, jucătoarea de tenis vrând să dea o mână de ajutor tuturor femeilor care s-au confruntat cu probleme de greutate după ce au născut.

Antrenamentele Serenei Williams care au adus-o în fața câștigării celui de-al 24 turneu de Grand Slam din carieră au inclus: încălzire, patru tipuri de excerciții pentru brațe, timp aproximativ 15 minute, TRX, sprinturi, exerciții pentru mușchii fesieri și pentru picioare și bineînțeles, mai multe tipuri de exerciții pentru abdomen.

Dieta a avut de asemenea un rol crucial în transformarea Serenei Williams. Iată cum arăta meniul dintr-o zi obișnuiată a americancei:

Mic dejun : Foarte devreme, o porție mică de fulgi de ovăz cu căpșuni și unt de alune, la care se adaugă câteva suplimente menite să îi susțină metabolismul la un nivel ridicat.

: Foarte devreme, o porție mică de fulgi de ovăz cu căpșuni și unt de alune, la care se adaugă câteva suplimente menite să îi susțină metabolismul la un nivel ridicat. Gustare : sandwich-uri cu legume fără brânză și pâine neagră cu unt de alune sau de arahide.

: sandwich-uri cu legume fără brânză și pâine neagră cu unt de alune sau de arahide. Prânz : O masă formată doar din salată cu spanac, salată, castraveți, roșii, mandarine, ceapă, crutoane și alune decojite. Toate alături de un suc de lămăie proaspăt.

: O masă formată doar din salată cu spanac, salată, castraveți, roșii, mandarine, ceapă, crutoane și alune decojite. Toate alături de un suc de lămăie proaspăt. Gustarea de seară : Piept de pui la grătar, alături de un ceai verde sau o limonadă fără zahăr.

: Piept de pui la grătar, alături de un ceai verde sau o limonadă fără zahăr. Cina: O cantitate foarte mică de orez negru, salată și legume fierte

Întregul program de exerciții și dieta celei mai mari jucătoara din istoria tenisului poate fi urmată și urmărită pas cu pas accesând link-ul următor AICI.

M-am uitat la meciurile Serenei, stă foarte bine și din punct de vedere fizic. Eram obișnuiți cu Serena mai corpolentă. A și slăbit destul de mult, câteva kilograme, ceea ce-i oferă o deplasare și mai bună pe teren. Este un fel de box cu Serena, cine apucă să lovescă prima, își creează un avantaj”, a declarat George Cosac, președintele FRT într-un interviu.