Cum a renăscut Universitatea Craiova în 2013. Mihai Rotaru vorbește în premieră de culisele de acum 13 ani: „Este 100% meritul profesorului Corneliu Andrei Stroe!”

ADVERTISEMENT

, vorbind despre rolul esențial pe care l-a avut profesorul Corneliu Andrei Stroe.

Universitatea Craiova, renaşterea din pasiunea pentru Ştiința. Confesiunea lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru își amintește că primele discuții despre o posibilă revenire a Universității Craiova în fotbalul românesc au apărut într-un context complet informal, între prieteni pasionați de fotbal. „Noi mergeam la meciurile naționalei. Aveam un grup de prieteni cu care mergeam la meciurile naționalei, mergeam la Barcelona, la Inter, la Arsenal, adică pasiune pentru fotbal. Și, la șpriț, dimineața, la 04:00, ‘Ce facem?’ Era perioada 2011 când U Craiova nu mai avea nicio reprezentanță. Nu contează situația juridică, care cum e, cum nu e. Dimineața, la 4, hai că facem noi U Craiova și o readucem la viață. A doua zi dimineața ne trezeam și nu o mai făceam”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK EXCLUSIV.

ADVERTISEMENT

Cum a venit impulsul din 2013

După câțiva ani de discuții sporadice, un moment-cheie ar fi venit în 2013, când apropierea de fenomenul Oțelul Galați, prin intermediul familiei și al unor persoane din anturaj, a reaprins subiectul. „Am fost aproape de fenomenul Oțelul Galați prin prisma nașului meu și acolo era și Ion Coduban. El venind cu noi, vedea pasiunea noastră pentru U Craiova. Imnul pus la 05:00 dimineața, ce facem cu echipa, ce nu facem. Și în 2013 a venit la noi și ne-a zis Coduban și ne-a zis: ‘De ce nu faceți acum U Craiova?’”, a adăugat boss-ul campioanei României.

Întâlnirea decisivă cu Pavel Badea și Corneliu Andrei Stroe

Mihai Rotaru a continuat și a povestit că pasul decisiv a fost făcut și Corneliu Andrei Stroe. „Am stat și m-am gândit și printr-o conjunctură m-am întâlnit cu Pavel Badea și cu profesorul Corneliu Andrei Store. Și profesorul a zis: ‘Craiova e la noi! Tot ce înseamnă stema veche, palmaresul, sunt ale noastră’. De acolo a devenit toată nebunia. Domnul profesor mi-a spus însă că nu putem fi U Craiova dacă nu jucăm pe Ion Oblemenco. Găsiți o soluție să vorbiți cu primărița.

ADVERTISEMENT

Și atunci am căutat să văd dacă putem vorbi pentru a juca pe Ion Oblemenco dar sub ce înseamnă CS U Craiova. Am ajuns la Olguța. În primă fază a zis nu mă interesează. Am zis ok. După care mă sună. O dată m-am văzut cu ea. După trei luni m-a sunat, mi-a zis că e în București și că trebuie să vorbim. ‘Vino să vorbim!’ Eram la birou. A zis ‘Gata! Trebuie să luați echipa, să faceți echipa. Celălalt mă minte, nu e adevărat. Am vorbit și eu cu Badea și cu Stroe și că echipa este, de fapt, la ei’.

ADVERTISEMENT

Eu mă gândeam să sprijin CS U Craiova, nu să vin eu, să cumpăr echipa. Și de aici a început tot tăvălugul. Toată lumea spunea FRF, LPF. Eu pe Mircea Sandu l-am văzut la 7-8 luni după ce am intrat în fotbal, pe Mitică l-am văzut la 7-8 ani după ce am intrat în fotbal. Deci, această echipă, e creația 100% a profesorului Corneliu Andrei Stroe, pe care eu am venit și am sprijinit-o, financiar, emoțional, rațional ș.a.m.d. Dar U Craiova e creația domnului profesor Corneliu Andrei Stroie!”, a conchis Rotaru.