Cum a renunțat Andreea Marin la înghețată în copilărie: ”Tata avea multe datorii după moartea mamei”

Copilăria Andreei Marin nu a fost deloc una ușoară. După pierderea mamei, au urmat probleme financiare, pe care tatăl ei încerca să le rezolve cu greu.

Andreea Marin și sora ei au renunțat la înghețată în copilărie, după ce au aflat de datoriile tatălui

Într-o zi, împreună cu sora sa, au intrat în biroul unde tatăl lor calcula fiecare ban în parte și au decis să nu-i mai ceară înghețată, încât să nu-l mai supună altor cheltuieli. Asta după ce i-au găsit o agendă în care erau trecute toate datoriile.

”La un moment dat, am urmărit unde pune el cheia și am intrat, în lipsa lui, încercând să vedem ce tot meșterește tata acolo.

I-am deschis acea agendă, scria mereu într-o agendă, și am văzut cum sunt trecute, în rate, așa, datoriile lui pe care și le tot programa pe doi-trei ani, pe termen lung, așadar, și am înțeles că problema lui, așa am înțeles noi cu mintea noastră de copii, că problema lui erau banii. Cum să facă față cheltuielilor (…)

Tata nu știa nimic din gândurile noastre, nici că am intrat, nici că am văzut, nici planurile noastre, și atunci noi am luat o hotărâre foarte dură, aceea de a renunța… hai să zicem la ceea ce ne place nouă cel mai mult, să nu mai vrem și să nu mai cerem niciodată asta: înghețata!”, a detaliat Andreea Marin

Cum a reacționat tatăl Andreei Marin când a aflat de ce fiicele lui nu mai voiau înghețată

Andreea Marin își amintește că s-au ținut de cuvânt atât de serios în a nu-i mai cere înghețată tatălui lor, încât acesta a rămas uimit. Odată cu trecerea anilor, după ce a aflat de legământul fiicelor lor, bărbatul s-a amuzat.

”O să râzi, dar ne-am ținut de cuvânt. Exact asta am făcut. Și tata nu înțelegea de ce, mergând cu noi la târg, la iarmaroc, cum se numea pe atunci… la bâlci, noi, care abia așteptam să ne ducem pentru acea minunată înghețată, acum o refuzam. Nu doar că n-o ceream, dar când tata voia să ne ia, noi spuneam… nu, nu, nu vrem!

Probabil că fețele noastre nici nu erau prea convingătoare, dar așa făceam cum spusesem. Abia după mult timp, crescuserăm, eram pe picioarele noastre, i-am mărturisit tatălui nostru asta.

El a râs, s-a distrat, cumva, pe seama naivității noastre de atunci, dar a văzut pilda poveștii. Și pilda m-a urmărit și mă urmărește până în ziua de azi. Totul e posibil, dacă vrei! Nu există nu se poate”, a mai spus Andreea Marin.

