Cum a reușit Andrei Nicolescu la Dinamo! Dănuț Lupu: “Puțină lume știe asta.. Nici eu nu credeam!”

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a făcut noi dezvăluiri cu privire cum Andrei Nicolescu a reușit să o readucă pe Dinamo în prim-planul fotbalului românesc. Legenda „câinilor” a dat un nume cheie care l-a susținut pe actualul președinte al clubului din Ștefan cel Mare.

Cum a reușit Andrei Nicolescu la Dinamo

Este adevărat că munca depusă de Andrei Nicolescu în a o readuce pe Dinamo în topul SuperLigii a reușit, deși echipa retrogradase în 2022. Nu a fost ușor ceea ce a putut să facă președintele „câinilor”. Însă, planul său a dat roade, iar ajutoarele primite au fost extrem de importante. Așa cum susține și Dănuț Lupu, care era pregătit în 2022 să îi aducă pe suporterii lui FC Dinamo la CS Dinamo.

ADVERTISEMENT

„La început aveam niște contre, pentru că eram cu CS Dinamo și el cu FC Dinamo. Prin 2022 nu credeam că o să reușească să revină, atunci când au retrogradat. Aveam și conflictul cu suporterii atunci, tot din cauza că eram la CS Dinamo. Era un vis nebunesc de-al meu atunci.

Neștiind că nu puteam să promovăm, era greu să iei spectatori de la FC Dinamo. Sau chiar să aduci lume la meciuri. Dacă Andrei nu reușea să revină cu echipa și noi puteam să promovăm, cred că am fi putut să aducem suporterii de partea noastră”, la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, despre omul care a ajutat-o pe Dinamo

Dănuț Lupu a dezvăluit că, pe lângă banii aduși de Eugen Voicu la club, a mai existat un om care l-a sprijinit . Legenda lui Dinamo susține că, deși nu este văzut cu ochi buni, Răzvan Zăvăleanu a depus eforturi importante pentru a ajuta clubul.

ADVERTISEMENT

„Puțină lume știe, dar și domnul Zăvăleanu i-a ajutat foarte mult, chiar dacă s-a îmbogățit sau nu. I-a ajutat profesional foarte mult. A făcut și niște eforturi. A adus atunci bani de acasă. Îi place fotbalul”, a mai spus Lupu la FANATIK DINAMO.