Cum a reușit Arthur de la Ceptura să o scoată din sărite pe Vulpea Dana: “În secunda asta am plecat și te-am lăsat”

Arthur de la Ceptura a reușit să o scoată din sărite pe Vulpea Dana. Femeia a mers în acest weekend la casa lui, despre care auzise că e un adevărat regat și a constatat că lucrurile nu erau deloc așa. A trecut peste șocul inițial, dar și-a pierdut cumpătul când Arthur i-a gătit.

„Uite că acum mă apuc să-i fac și grătarul, să-i fac reginei mele de mâncare. Un grătar cu mici, ales de mine. Eu mănânc foarte mulți mici, dar tot așa rămân. Silueta e aici. Cred că-l aprind cu o față de pernă… Hai, focule, că moare regina de foame”, spunea bărbatul.

Dar „regina” nu s-a lăsat deloc ușor de mulțumit. După ce s-a plistisit de așteptat în casă, roșcata a ieșit să vadă ce face Arthur afară și, întâi, l-a pus pe acesta să se spele pe mâini, iar apoi, modul în care bărbatul a preparat mâncarea, nu a fost deloc pe placul ei. Acesta a avut o cădere nervoasă și s-a întors în casă.

Arthur de la Ceptura o enervează la culme pe Dana Vulpea. Cum a reacționat femeia când nu i-a pregătit mâncarea corespunzător

„Cu palatul m-ai mințit, cu micii nu te descurci… Eu în secunda asta am plecat și te-am lăsat. Te descurci, nu mă interesează. Acum să văd ce mănânc. E treaba ta!”, a fost replica femeii, scoasă din sărite la momentul respectiv.

În platoul emisiunii „Acces Direct”, Dana a spus că îl acceptă pe bărbat pentru că e iubitul ei, chiar dacă nu a fost foarte încântată de calitățile lui culinare. Ea a explicat și ce a deranjat-o la mâncarea pe care Arthur i-a pregatit-o.

„Acasă la el m-am simțit bine, dar nu mi-au plăcut micii. Mă ustura gâtul, îmi veneau înapoi. Și vinul la fel. (…) Mi-a plăcut foarte mult weekend-ul. M-am bucurat că m-a dus acasă la el. Mi-a plăcut tot. Aș vrea să fie pereții albi, cu trandafiri roșii, în dormitor. Bucătăria să aibă gresie, maro închis”, a explicat ea, potrivit spynews.ro.

Inițial, Arthur a mințit-o pe Dana cu privire la modul în care arată locuința. Acesta a descris-o ca pe un adevărat palat. „Iată că îți vezi un vis împlinit. Castelul are poarta roșie. Am un gard imens, înalt. Am 17 camere, 40 de slugi și 20 de oșteni.

Am bucătari, fiecare are meseria lui. Este un castel foarte înalt. Am 14 turnulețe la castel și un scaun regal. Te duc chiar la tronul meu. Avem camerist. Vei avea chiar o slugă personală care te va spăla chiar pe picioare”, îi spunea el partenerei, în drum spre locuință.

Odată ajunși acolo, Vulpea a avut parte de un șoc când a observat că proprietatea e departe de a fi un castel: „Ai zis că mă duci la palat. Încotro mai dus? Ăsta e palat? Tu îți bați joc de mine? Eu nu am dormit toată noaptea. Eu te-am crezut”, i-a reproșat ea, potrivit sursei de mai sus.

