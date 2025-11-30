Sport

Cum a reușit Cristi Borcea să câștige 300 de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate făcute de faimosul afacerist

Cristi Borcea a reușit să câștige o adevărată avere. Și chiar el recunoaște că drumul nu a fost deloc unul ușor. Afaceristul a avut însă ideile potrivite la momentul potrivit.
Valentina Vladoi
30.11.2025 | 15:52
Cum a reusit Cristi Borcea sa castige 300 de milioane de euro Dezvaluiri neasteptate facute de faimosul afacerist
Cristi Borcea, despre afacerile care i-au adus milioane de euro. Sursă foto: captură YouTube, Instagram / colaj Fanatik
Cristi Borcea a știut mai mereu în ce să investească și iată că acum se poate lăuda cu o avere fabuloasă. A pornit de jos, însă iată că în final a reușit chiar mai multe decât și-ar fi propus.

Cum a făcut Cristi Borcea milioane de euro

Într-un interviu acordat recent, Cristi Borcea a vorbit despre faptul că a patronat o mare companie din România. Aceasta i-a adus încasări uriașe, mai exact de până la 300 de milioane de euro.

S-a întâmplat în primii ani după Revoluție. Iar pentru afacerist, perioada aceea a fost un adevărat tun financiar. Cristi Borcea vindea atunci butelii GPL și clădea, pas cu pas, un imperiu în toată puterea cuvântului.

Compania care i-a adus milioane de euro a fost Crimbo Gas. Ulterior însă, afaceristul a vândut-o pentru 40 de milioane de euro. Chiar și așa, a reușit cu ceea ce mulți doar visau.

„Undeva la 300 de milioane de euro. Profitul meu a fost foarte puțin, unu virgulă… Ce-am făcut eu cu buteliile, vorbim de 1990 și acum… Media, la mine, din 90 și până acum a fost 10 milioane de dolari pe an (n.r. profit)”, a dezvăluit milionarul.

În ce afaceri neinspirate a investit Cristi Borcea

Deși a adunat milioane de euro, asta nu înseamnă că nu a făcut și greșeli de-a lungul timpului. Cristi Bocea a vorbit la un moment dat și despre investițiile care i-au adus pierderi semnificative.

Spre exemplu, la un moment dat, un antreprenor român i-a recomandat să cumpere apartamente în Dubai. Acesta i-ar fi spus că valoarea lor va crește, astfel că Borcea a deci să investească în acest sector.

Adevărul este că afacerea a fost una total neinspirată. Valoarea apartamentelor nu a scăzut deloc, astfel că planurile milionarului nu au fost duse la bun sfârșit. Astfel, în opinia sa, banii au fost ”aruncați”.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. de euro) în Dubai. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…» Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%.Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat.

Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…» 2% îți rămân. Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne’, ia în Dubai, că e senzațional».

Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, a povestit Cristi Borcea.

Ce avere are Cristi Borcea

Menționăm faptul că în prezent, Cristi Borcea are o avere estimată la 100 de milioane de euro. Practic mare parte din banii strânși au venit din afaceri cu GPL, dar și din domeniul imobiliar.

Deși a ieșit din peisajul sportiv, având în vedere că era acționar la Dinamo, acesta continuă să fie în centrul atenției. Cristi Borcea are 9 copii, făcuți cu patru cu femei diferite.

Și evident, cheltuielile sunt unele pe măsură. Chiar el povestea la un moment dat că ajunge să cheltuie lunar o sumă de-a dreptul astronomică pentru școlile acestora, chirii și nu numai.

