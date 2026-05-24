Cum a reușit Cristi Chivu să îl surprindă pe Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano: „Nu dăduse niciun semn!”

Cristi Chivu a realizat eventul cu Inter la primul său sezon pe banca tehnică. Fostul mare fotbalist român l-a impresionat pe Massimo Moratti, omul de afaceri care a condus destinele „nerazzurrilor” în perioada 1995-2013. Fostul președinte al clubului italian a dezvăluit un aspect pe care nu îl sesizase cât timp Chivu fusese jucător.

Cristi Chivu a reușit în primul său sezon pe banca lui Inter să cucerească și , dar și . Antrenorul român a primit un val de laude în urma performanței atinse. Massimo Moratti, fostul președinte al echipei, a spus că nu observase trăsături de viitor tehnician la Chivu cât timp era jucător, însă a demonstrat acum cât de curajos, atent și inteligent este.

(n.r. – Părea Chivu a fi antrenor încă de când juca?) Nu, nu dăduse semne în acest sens. Nu e ca și cum pe teren dădea el ordine sau făcea pe șeful. Dar era un băiat extrem de curajos, s-a și văzut, când s-a accidentat la cap și după doar o lună juca din nou. Curajos și atent, atent și la colegii săi, este foarte atent și în analize. Este un băiat inteligent. Se descurcă bine ca antrenor, așa că nu avem ce zice, suntem fericiți.

(n.r. – Materazzi spunea despre Chivu că era cam tăcut, dar de când a încasat acea lovitură la cap a devenit mai vocal) S-ar putea, se prea poate să fie așa (n.r. – râde). Chestionat și de cine i-a plăcut cel mai mult din echipă în acest sezon, Massimo Moratti adat un singur nume. „Păi, Lautaro. Golurile lui Lautaro. Iar apoi, toți au fost foarte buni și toți au dat ce aveau mai bun, dar este greu să ai un atacant central ca el!”, a spus Massimo Moratti pentru

Pe cine voia Massimo Moratti pe banca lui Inter în acest sezon, de fapt

la începutul sezonului, în momentul în care actuala conducere a clubului a ales varianta Cristi Chivu. Fostul conducător al „nerazzurrilor” nu l-a depreciat însă pe antrenorul român.

„Plecarea lui Simone Inzaghi a fost una neplăcută pentru mine, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat, a încercat să-l imite pe Mourinho, dar a fost o imitație proastă, pentru că Mourinho câștigase tripla. Eu i-aș fi încredințat Interul meu lui Conte, dar decizia de a-l numi pe Chivu a fost inteligentă și curajoasă, pentru că este foarte bun”, spunea fostul conducător italian conform