Cum a reuşit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj: “Este surprinzător! Au vândut vedeta şi au scos rezultate prin forţa grupului”

Adrian Mutu știe care este secretul prin care CFR Cluj a reușit să ajungă pe loc de play-off. Cum a reușit Daniel Pancu să îi ducă pe ardeleni la o serie de 8 victorii consecutive.
Iulian Stoica
21.02.2026 | 14:45
Cum a reusit Daniel Pancu sa revitalizeze CFR Cluj Este surprinzator Au vandut vedeta si au scos rezultate prin forta grupului
Cum a reușit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj. Foto: sportpictures
CFR Cluj este cea mai în formă echipă din SuperLiga. Ardelenii au 8 victorii consecutive și se află în premieră pe un loc ce duce în play-off. Adrian Mutu a analizat evoluția clubului și a transmis care a fost secretul succesului din mandatul lui Daniel Pancu.

Cum a reuşit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj:

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că Daniel Pancu a readus liniștea în vestiarul lui CFR Cluj. După ce jucătorii erau apăsați de problemele financiare din cadrul clubului, „Pancone” a reușit să imprime încredere, iar rezultatele au venit în consecință.

„S-au schimbat mulți jucători de când am fost eu acolo. Nu pot să spun exact ce a făcut Daniel Pancu. Mă gândesc că a găsit un echilibru și le-a dat jucătorilor încredere, liniște.

Probabil liniștea lipsea, asta pe fondul problemelor financiare, a fost puțin destabilizat vestiarul din cauza asta. Pancone a venit într-un moment dificil și a reușit să aducă liniște, încredere. E un ambient în care se simte bine, e făcut pentru el”, a declarat Daniel Pancu.

Adrian Mutu, surprins de forma ardelenilor

În continuare, Adrian Mutu s-a arătat surprins că CFR Cluj a bifat 8 victorii consecutive, asta în contextul în care Louis Munteanu a fost vândut. „Briliantul” e de părere că forța grupului a reușit să îi readucă pe clujeni în play-off.

„E surprinzător că sunt rezultatele astea după ce au vândut doi jucători. Louis Munteanu era un marcator, ajuta foarte mult CFR-ul. Uite că s-a vândut vedeta echipei și, prin forța grupului, Pancu a reușit să scoată niște rezultate foarte bune.

CFR e o echipă foarte bună, era o surpriză că se afla pe locul unde era. Pe final și-a revenit, echipa are o serie de 8 victorii la rând. Numai seria aceasta putea să îi ducă pe loc de play-off”, a conchis Adrian Mutu.

Daniel Pancu a reușit să obțină 10 victorii, trei remize și o singură înfrângere de la momentul în care a fost instalat pe banca lui CFR Cluj. Statistica este de partea lui „Pancone”, ardelenii având rezultate foarte slabe în mandatul lui Andrea Mandorlini.

Adrian Mutu știe secretul succesului lui Daniel Pancu

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
