Cum a reuşit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj: “Este surprinzător! Au vândut vedeta şi au scos rezultate prin forţa grupului”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj este cea mai în formă echipă din SuperLiga. Ardelenii au 8 victorii consecutive și se află în premieră pe un loc ce duce în play-off. Adrian Mutu a analizat evoluția clubului și a transmis care a fost secretul succesului din mandatul lui Daniel Pancu.

Cum a reuşit Daniel Pancu să revitalizeze CFR Cluj:

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că Daniel Pancu a readus liniștea în vestiarul lui CFR Cluj. După ce jucătorii erau apăsați de problemele financiare din cadrul clubului, „Pancone” a reușit să imprime încredere, iar rezultatele au venit în consecință.

ADVERTISEMENT

„S-au schimbat mulți jucători de când am fost eu acolo. Nu pot să spun exact ce a făcut Daniel Pancu. Mă gândesc că a găsit un echilibru și le-a dat jucătorilor încredere, liniște.

Probabil liniștea lipsea, asta pe fondul problemelor financiare, a fost puțin destabilizat vestiarul din cauza asta. Pancone a venit într-un moment dificil și a reușit să aducă liniște, încredere. E un ambient în care se simte bine, e făcut pentru el”, a declarat Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, surprins de forma ardelenilor

În continuare, Adrian Mutu s-a arătat surprins că CFR Cluj a bifat 8 victorii consecutive, asta în contextul în care . .

ADVERTISEMENT

„E surprinzător că sunt rezultatele astea după ce au vândut doi jucători. Louis Munteanu era un marcator, ajuta foarte mult CFR-ul. Uite că s-a vândut vedeta echipei și, prin forța grupului, Pancu a reușit să scoată niște rezultate foarte bune.

CFR e o echipă foarte bună, era o surpriză că se afla pe locul unde era. Pe final și-a revenit, echipa are o serie de 8 victorii la rând. Numai seria aceasta putea să îi ducă pe loc de play-off”, a conchis Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a reușit să obțină 10 victorii, trei remize și o singură înfrângere de la momentul în care a fost instalat pe banca lui CFR Cluj. Statistica este de partea lui „Pancone”, ardelenii având rezultate foarte slabe în mandatul lui Andrea Mandorlini.