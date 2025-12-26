Cum a reușit Dinamo să o elimine pe Liberec! Omul care a trăit pe viu ”minunea”, dezvăluiri incredibile: ”Nici măcar televiziunile n-au avut încredere”

ADVERTISEMENT

Invitat special la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Ionel Culina a povestit câteva întâmplări de colecție cu ”minunea” de la Liberec. ”Câinii” au reușit în 2009 să întoarcă un 0-3 la ”masa verde” și să se califice în grupele Europa League

Momente fabuloase cu ”minunea” reușită de Dinamo la Liberec

Fostul ofițer de presă al lui Dinamo a dezvăluit că acționarul Cristi Borcea a făcut o adevărată criză de nervi în momentul în care a venit decizia de la UEFA cu pierderea meciului tur la ”masa verde” și a anulat toate facilitățile pentru deplasarea la Liberec.

”Tragerea la sorți, primul meci acasă, returul la Liberec, deja lucrurile erau date spre organizare. Trebuia să plecăm la Liberec cu avionul lui Țiriac, 5 stele. S-a întâmplat ce s-a întâmplat la meciul tur, 0-2, au intrat suporterii pe teren, 0-3 la masa verde.

A venit decizia de 0-3 de la UEFA, când a țipat o dată Borcea pe culoarul ăla de la etajul 1, la birouri, cădeau și și geamurile de la birouri: ‘Nu mai există niciun avion Țiriac. Există, nea Tică (n.r. – Constantin Dănilescu) să te ocupi, cursă de linie, rată’. Am mers de la Praga la Liberec cu un autocar suspendat, genul ăla care îl vezi prin filme între sate, cu gâște, cu rațe”, a declarat el, la .

Antena 1 nu a mai trimis comentator la Liberec

”Johnny” Culina a mărturisit că , iar televiziunea care avea drepturile de transmisie la retur a decis să nu mai trimită om la Liberec.

”N-a crezut nimeni în această calificare. Urma meciul cu Steaua și în tribune lângă mine au stat Ndoye, Tamaș. Vârfuri a început cu Andrei Cristea și cu Dănciulescu, l-a băgat la pauză Marius Niculae și prin minutul 70-75 pe Claudiu Niculescu.

Matache este născut în ziua meciului, s-a născut a doua oară atunci. El era al treilea portar al lui Dinamo. În dreapta a jucat cu Molinero, Diabate în stânga, centrali Moți cu Dragoș Grigore. La mijloc au intrat Zicu, Adrian Cristea, Boștină și Djakaridja Kone.

A dat Andrei Cristea după vreun sfert de oră, a fost important la prima ocazie să dai gol, am început și noi să ne facem niște speranțe. A lovit Marius Niculae cum a intrat, 2-0, și apoi s-a scris minunea. La penalty-uri am trecut prin toate stările posibile.

Îmi aduc aminte că drepturile tv erau la Antena 1, a comentat Bogdan Cosmescu. Nu i-au mai aprobat deplasarea, nu au mai avut încredere, a comentat din studio. Am fost la Liberec trei sau patru jurnaliști”, a spus Culina, la ”FANATIK Dinamo”.