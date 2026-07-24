Sport

Cum a reușit Donald Trump să anuleze cantonamentul unei echipe din Premier League. Lovitură înainte de startul noului sezon

Donald Trump a dat peste cap planurile unui club din Premier League! Decizie fără precedent înaintea noului sezon. Cantonamentul a fost anulat. Ce s-a întâmplat.
Alex Bodnariu
24.07.2026 | 20:32
Cum a reusit Donald Trump sa anuleze cantonamentul unei echipe din Premier League Lovitura inainte de startul noului sezon
ULTIMA ORĂ
Vizita lui Donald Trump a schimbat planurile celor de la Brighton 
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Brighton și-a anulat cantonamentul de vară din Franța dintr-un motiv cu totul neobișnuit. Clubul din Premier League urma să se pregătească la Évian-les-Bains, însă terenurile rezervate au devenit inutilizabile după ce au fost transformate în zone de aterizare pentru elicopterele oficialilor veniți la summitul G7, desfășurat în luna iunie.

Vizita lui Donald Trump a schimbat planurile celor de la Brighton

La summitul G7 de la Évian-les-Bains au participat lideri importanți ai lumii, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele SUA, Donald Trump, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer. Din motive de securitate, mai multe elicoptere au aterizat pe terenurile sportive din zonă.

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Problema a dat peste cap întregul program de pregătire al formației antrenate de Fabian Hürzeler. Brighton a fost nevoită să anuleze inclusiv meciul amical programat împotriva francezilor de la Annecy și să caute în ultimul moment o alternativă pentru cantonament. Soluția găsită a fost mutarea pregătirii în Austria.

De ce nu s-a putut, de fapt, efectua cantonamentul în Franța

Decizia a fost luată după inspectarea suprafeței de joc. Elicopterele care au aterizat pe terenurile din Franța au deteriorat vizibil gazonul, iar oficialii lui Brighton au considerat că există un risc prea mare de accidentări înaintea startului noului sezon. Din acest motiv, clubul a preferat să mute cantonamentul.

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Deși schimbarea de ultim moment a creat dificultăți logistice, oficialii clubului susțin că impactul asupra pregătirii va fi unul redus. Brighton va disputa în această vară meciuri amicale împotriva echipelor Strasbourg, Roma și Bologna.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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