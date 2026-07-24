Cum a reușit Donald Trump să anuleze cantonamentul unei echipe din Premier League. Lovitură înainte de startul noului sezon

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Brighton și-a anulat cantonamentul de vară din Franța dintr-un motiv cu totul neobișnuit. Clubul din Premier League urma să se pregătească la Évian-les-Bains, însă terenurile rezervate au devenit inutilizabile după ce au fost transformate în zone de aterizare pentru elicopterele oficialilor veniți la summitul G7, desfășurat în luna iunie.

Vizita lui Donald Trump a schimbat planurile celor de la Brighton

La au participat lideri importanți ai lumii, printre care președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele SUA, Donald Trump, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer. Din motive de securitate, mai multe elicoptere au aterizat pe terenurile sportive din zonă.

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Problema a dat peste cap întregul program de pregătire al formației antrenate de Fabian Hürzeler. Brighton a fost nevoită să anuleze inclusiv meciul amical programat împotriva francezilor de la Annecy și să caute în ultimul moment o alternativă pentru cantonament. Soluția găsită a fost mutarea pregătirii în Austria.

De ce nu s-a putut, de fapt, efectua cantonamentul în Franța

Decizia a fost luată după inspectarea suprafeței de joc. Elicopterele care au aterizat pe t au deteriorat vizibil gazonul, iar oficialii lui Brighton au considerat că există un risc prea mare de accidentări înaintea startului noului sezon. Din acest motiv, clubul a preferat să mute cantonamentul.

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Deși schimbarea de ultim moment a creat dificultăți logistice, oficialii clubului susțin că impactul asupra pregătirii va fi unul redus. Brighton va disputa în această vară meciuri amicale împotriva echipelor Strasbourg, Roma și Bologna.